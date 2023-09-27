https://ria.ru/20230927/biznes-1898555464.html

Газпромбанк Автолизинг в три раза увеличил объем нового бизнеса

Газпромбанк Автолизинг в три раза увеличил объем нового бизнеса - РИА Новости, 28.09.2023

Газпромбанк Автолизинг в три раза увеличил объем нового бизнеса

Газпромбанк Автолизинг передал клиентам технику по более 24 тысячам договоров на общую сумму свыше 159 миллиардов рублей (с НДС); прирост объема нового бизнеса... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-27T19:15

2023-09-27T19:15

2023-09-28T08:58

россия

газпромбанк автолизинг

эксперт ра

экономика

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Газпромбанк Автолизинг передал клиентам технику по более 24 тысячам договоров на общую сумму свыше 159 миллиардов рублей (с НДС); прирост объема нового бизнеса к первому полугодию 2022 года был троекратным и составил 182,4%, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на свою аналитическую справку на базе исследования рейтингового агентства "Эксперт РА".Доля Газпромбанка Автолизинг в сегменте "автотранспорт и спецтехника" выросла до 12,6% (+2,8 процентных пункта к первому полугодию 2022 года), в подсегменте грузовой техники — до 14,8% (+5,8 процентных пункта), в подсегменте легковых автомобилей до 12,3% (+2 процентных пункта). В категории спецтехники показатель изменился незначительно: -1,7 процентных пункта до 9,2%."За полгода, по нашим подсчетам, мы привлекли самый большой объем нового бизнеса на рынке по направлению "автотранспорт и спецтехника". Рост был обеспечен в основном за счет грузовой техники, доля которой в структуре продаж достигла почти 58%. Приятно осознавать, что мы задаем темп движения в сфере автолизинга и, главное, растем над собой: первоначальный план продаж на шесть месяцев перевыполнен на 215%", — приводит пресс-служба слова генерального директора компании Газпромбанк Автолизинг Лилии Марковой.Результаты компании Газпромбанк Автолизинг полностью отражают общие тренды лизинговой отрасли. Объем нового бизнеса в целом по рынку в первом полугодии 2023 года, по данным "Эксперт РА", составил 1,49 триллиона рублей, показав почти двукратный рост относительно низкой базы аналогичного периода 2022-го. Высокие показатели были достигнуты преимущественно за счет розничных продаж грузовой и строительной техники.ㅤРеклама, ООО "Газпромбанк Автолизинг", ИНН 7728533208, erid:4CQwVszH9pUmKrGcw5h

https://ria.ru/20230721/lizing-1885403391.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, газпромбанк автолизинг , эксперт ра, экономика