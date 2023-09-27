https://ria.ru/20230927/benzin-1899035777.html
Выпуск бензина в России в августе вырос на 1,6 процента
Выпуск бензина в России в августе вырос на 1,6 процента - РИА Новости, 27.09.2023
Выпуск бензина в России в августе вырос на 1,6 процента
Российская нефтеперерабатывающая отрасль в августе 2023 года нарастила производство бензина на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,8... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T19:06
2023-09-27T19:06
2023-09-27T21:59
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155788/63/1557886373_0:230:2827:1820_1920x0_80_0_0_54a9ae69d2b61ba13c06cb61f7d28d6a.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российская нефтеперерабатывающая отрасль в августе 2023 года нарастила производство бензина на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,8 миллиона тонн, а в январе-августе увеличила выпуск на 3,4%, до 29,4 миллиона тонн, сообщает Росстат. "Автомобильного бензина выпущено 3,8 миллиона тонн, что на 1,6% больше, чем в августе 2022 года, и на 1,5% больше, чем в июле 2023 года. За январь-август 2023 года производство автомобильного бензина выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 3,4%, составив 29,4 миллиона тонн", - говорится в сообщении ведомства по итогам августа. Дизельного топлива в августе было произведено 7,7 миллиона тонн, что на 6,5% больше, чем в августе 2022 года, и на 2,2% меньше, чем в июле 2023 года. За восемь месяцев 2023 года дизеля произведено 59,6 миллиона тонн, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Выпуск сжиженного пропана и бутана в августе составил 1,4 миллиона тонн, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 2,5% больше, чем в июле 2023 года. Выпуск сжиженного пропана и бутана за январь-август вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3%, составив 11,7 миллиона тонн. Мазута в августе было произведено 3,4 миллиона тонн - на 2% меньше, чем в августе прошлого года, но на 3,3% больше, чем в июле текущего. Выпуск мазута за восемь месяцев увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6%, составив 27,4 миллиона тонн. Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили рост и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе "серым" экспортом. Для борьбы с ним предлагалось создать список специальных экспортеров топлива. Правительство России 21 сентября ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго затем отметило, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок.
https://ria.ru/20230927/azs-1898985437.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155788/63/1557886373_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_0b7b7123daa8c46996a859bd6a12dde7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
Российская нефтеперерабатывающая отрасль в августе 2023 года нарастила производство бензина на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,8 миллиона тонн, а в январе-августе увеличила выпуск на 3,4%, до 29,4 миллиона тонн, сообщает Росстат
.
"Автомобильного бензина выпущено 3,8 миллиона тонн, что на 1,6% больше, чем в августе 2022 года, и на 1,5% больше, чем в июле 2023 года. За январь-август 2023 года производство автомобильного бензина выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 3,4%, составив 29,4 миллиона тонн", - говорится в сообщении ведомства по итогам августа.
Новак призвал правительство и ФАС следить за уровнем наценок на АЗС
Дизельного топлива в августе было произведено 7,7 миллиона тонн, что на 6,5% больше, чем в августе 2022 года, и на 2,2% меньше, чем в июле 2023 года. За восемь месяцев 2023 года дизеля произведено 59,6 миллиона тонн, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Выпуск сжиженного пропана и бутана в августе составил 1,4 миллиона тонн, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 2,5% больше, чем в июле 2023 года. Выпуск сжиженного пропана и бутана за январь-август вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3%, составив 11,7 миллиона тонн.
Мазута в августе было произведено 3,4 миллиона тонн - на 2% меньше, чем в августе прошлого года, но на 3,3% больше, чем в июле текущего. Выпуск мазута за восемь месяцев увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6%, составив 27,4 миллиона тонн.
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили рост и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе "серым" экспортом. Для борьбы с ним предлагалось создать список специальных экспортеров топлива. Правительство России 21 сентября ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго
затем отметило, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок.
Рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения