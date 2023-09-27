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СМИ: следователи из конгресса запросили информацию о счетах Хантера Байдена
СМИ: следователи из конгресса запросили информацию о счетах Хантера Байдена - РИА Новости, 27.09.2023
СМИ: следователи из конгресса запросили информацию о счетах Хантера Байдена
Комитет по надзору палаты представителей конгресса США впервые направил повестку для предоставления информации о банковском счете сына американского президента... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:14
2023-09-27T17:14
2023-09-27T17:19
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей конгресса США впервые направил повестку для предоставления информации о банковском счете сына американского президента Хантера Байдена, сообщает телеканал CNN. Как отмечает телеканал, направленная в понедельник повестка является первым случаем, когда комитет направил банку запрос на получение информации о счетах непосредственно Байдена-младшего. Шесть повесток, выданных комитетом банкам до этого момента, касались информации о деловых партнерах Хантера Байдена. Глава комитета по надзору республиканец Джеймс Комер назвал повестку "очень конкретной". По словам источника, комитет планирует направить повестки и самому Хантеру Байдену, а также Джеймсу Байдену, младшему брату президента, для получения их личных и деловых документов. Ранее стало известно, что республиканцы из надзорного комитета палаты обнаружили два перевода Хантеру Байдену на общую сумму 260 тысяч долларов, которые пришлись на период, когда Байден-старший баллотировался на высший пост. Деньги из Китая были переведены на счет, в котором в качестве адреса указан дом президента в штате Делавэр. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в середине сентября объявил о начале формального расследования в рамках процедуры импичмента Байдену. Спикер заявил о наличии у палаты данных о коррупции и злоупотреблении президентом и его родственниками служебным положением. Байден решительно отрицает все обвинения, а в Белом доме назвали происходящее "экстремальной политикой в худшем виде".
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в мире, сша, китай, делавэр, хантер байден, кевин маккарти, президентские выборы в сша
В мире, США, Китай, Делавэр, Хантер Байден, Кевин Маккарти, Президентские выборы в США
СМИ: следователи из конгресса запросили информацию о счетах Хантера Байдена
CNN: следователи из конгресса запросили информацию о счетах Хантера Байдена
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
Комитет по надзору палаты представителей конгресса США впервые направил повестку для предоставления информации о банковском счете сына американского президента Хантера Байдена, сообщает телеканал CNN
.
Как отмечает телеканал, направленная в понедельник повестка является первым случаем, когда комитет направил банку запрос на получение информации о счетах непосредственно Байдена-младшего. Шесть повесток, выданных комитетом банкам до этого момента, касались информации о деловых партнерах Хантера Байдена. Глава комитета по надзору республиканец Джеймс Комер назвал повестку "очень конкретной".
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По словам источника, комитет планирует направить повестки и самому Хантеру Байдену, а также Джеймсу Байдену, младшему брату президента, для получения их личных и деловых документов.
Ранее стало известно, что республиканцы из надзорного комитета палаты обнаружили два перевода Хантеру Байдену на общую сумму 260 тысяч долларов, которые пришлись на период, когда Байден-старший баллотировался на высший пост. Деньги из Китая были переведены на счет, в котором в качестве адреса указан дом президента в штате Делавэр.
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в середине сентября объявил о начале формального расследования в рамках процедуры импичмента Байдену. Спикер заявил о наличии у палаты данных о коррупции и злоупотреблении президентом и его родственниками служебным положением. Байден решительно отрицает все обвинения, а в Белом доме назвали происходящее "экстремальной политикой в худшем виде".
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