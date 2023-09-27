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Выпуск легковушек в России в августе вырос в два раза в годовом выражении - РИА Новости, 27.09.2023
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19:25 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/avtomobili-1899040847.html
Выпуск легковушек в России в августе вырос в два раза в годовом выражении
Выпуск легковушек в России в августе вырос в два раза в годовом выражении - РИА Новости, 27.09.2023
Выпуск легковушек в России в августе вырос в два раза в годовом выражении
Производство легковых автомобилей в РФ в августе выросло в 2 раза в годовом выражении и на 20,7% к июлю - до 49,6 тысячи штук, сообщает Росстат. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T19:25
2023-09-27T19:25
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Производство легковых автомобилей в РФ в августе выросло в 2 раза в годовом выражении и на 20,7% к июлю - до 49,6 тысячи штук, сообщает Росстат. "Выпуск легковых автомобилей в августе 2023 года составил 49,6 тысячи штук, что в 2 раза больше, чем в августе 2022 года, и на 20,7% больше, чем в июле 2023 года", - сказано в материалах ведомства. В целом за январь-август в стране было выпущено 294 тысячи легковых машин - на 9,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск грузовиков в августе составил 13,3 тысячи штук (рост на 19,8% в годовом выражении и на 7,3% в месячном). За восемь месяцев производство грузовиков выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 101 тысячи. Выпуск автобусов массой до 5 тонн в августе составил 2 тысячи штук (рост на 86,3% в годовом выражении и на 19,2% к июлю). За январь-август произведено 13,1 тысячи таких автобусов (+76,9% в годовом выражении). Производство автобусов массой более 5 тонн в августе выросло на 12,5% в годовом выражении и на 23,3% в месячном - до 1,2 тысячи штук. За январь-август таких автобусов выпущено 8,4 тысячи (+7,7% в годовом выражении). Выпуск двигателей внутреннего сгорания вырос на 8,2% в годовом выражении и на 1,4% к июлю – до 15,3 тысячи штук. За январь-август выпущено 130 тысяч таких двигателей (на 19,8% меньше, чем годом ранее).
https://ria.ru/20230926/volvo-1898825303.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
Выпуск легковушек в России в августе вырос в два раза в годовом выражении

Росстат: выпуск легковых автомобилей в августе вырос вдвое в годовом выражении

© АО ''АВТОВАЗ''Автомобиль Lada Granta Drive Active
Автомобиль Lada Granta Drive Active
© АО ''АВТОВАЗ''
Автомобиль Lada Granta Drive Active. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Производство легковых автомобилей в РФ в августе выросло в 2 раза в годовом выражении и на 20,7% к июлю - до 49,6 тысячи штук, сообщает Росстат.
"Выпуск легковых автомобилей в августе 2023 года составил 49,6 тысячи штук, что в 2 раза больше, чем в августе 2022 года, и на 20,7% больше, чем в июле 2023 года", - сказано в материалах ведомства.
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В целом за январь-август в стране было выпущено 294 тысячи легковых машин - на 9,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Выпуск грузовиков в августе составил 13,3 тысячи штук (рост на 19,8% в годовом выражении и на 7,3% в месячном). За восемь месяцев производство грузовиков выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 101 тысячи.
Выпуск автобусов массой до 5 тонн в августе составил 2 тысячи штук (рост на 86,3% в годовом выражении и на 19,2% к июлю). За январь-август произведено 13,1 тысячи таких автобусов (+76,9% в годовом выражении).
Производство автобусов массой более 5 тонн в августе выросло на 12,5% в годовом выражении и на 23,3% в месячном - до 1,2 тысячи штук. За январь-август таких автобусов выпущено 8,4 тысячи (+7,7% в годовом выражении).
Выпуск двигателей внутреннего сгорания вырос на 8,2% в годовом выражении и на 1,4% к июлю – до 15,3 тысячи штук. За январь-август выпущено 130 тысяч таких двигателей (на 19,8% меньше, чем годом ранее).
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