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Более 40 автомобилей отправят власти Липецкой области бойцам СВО - РИА Новости, 27.09.2023
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Липецкая область
 
17:24 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/avtomobili-1899009038.html
Более 40 автомобилей отправят власти Липецкой области бойцам СВО
Более 40 автомобилей отправят власти Липецкой области бойцам СВО - РИА Новости, 27.09.2023
Более 40 автомобилей отправят власти Липецкой области бойцам СВО
Власти Липецкой области передадут 42 машины повышенной проходимости из автотранспортного арсенала госслужащих региона российским военным в зону СВО, сообщил... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:24
2023-09-27T17:24
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Власти Липецкой области передадут 42 машины повышенной проходимости из автотранспортного арсенала госслужащих региона российским военным в зону СВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что машины уже на стоянке и готовятся к отправке. По словам Артамонова, это решение было принято в ходе оптимизации автотранспортного обеспечения госслужащих Липецкой области, главная задача которой – снижение расходов на эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт транспортных средств, а также повышение контроля использования служебных автомобилей."Мы не просто взяли и решили отобрать транспорт у чиновников. Это назревшее решение. Оптимизируем автопарк, снижаем нагрузку на бюджет, повышаем контроль. Как показала практика, столько машин не нужно и не все из них рационально используются областными учреждениями и подведами", – отметил Артамонов.Он добавил, что 20% легковых автомобилей, закрепленных за 99 областными учреждениями, переданы на баланс региона. Более 60 единиц легкового транспорта будут выставлены на публичные торги. Вырученные средства от продажи автомобилей пополнят региональный бюджет.По сообщению губернатора, оставшиеся в распоряжении структурных подразделений правительства области и органов государственной власти машины, соберут в единый автопарк, что позволит более эффективно использовать имущество области и сэкономить бюджетные средства.Артамонов подчеркнул, что при этом специализированный автотранспорт, оборудованный для перевозки инвалидов, медицинский транспорт, необходимый для выполнения критически важных функций и задач, останется в учреждениях для обеспечения их уставной деятельности.
https://ria.ru/20230905/artdivizion-1894324198.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Более 40 автомобилей отправят власти Липецкой области бойцам СВО

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе стартовал проект по оптимизации автотранспортного обеспечения госслужащих
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе стартовал проект по оптимизации автотранспортного обеспечения госслужащих - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе стартовал проект по оптимизации автотранспортного обеспечения госслужащих
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ЛИПЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Власти Липецкой области передадут 42 машины повышенной проходимости из автотранспортного арсенала госслужащих региона российским военным в зону СВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что машины уже на стоянке и готовятся к отправке. По словам Артамонова, это решение было принято в ходе оптимизации автотранспортного обеспечения госслужащих Липецкой области, главная задача которой – снижение расходов на эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт транспортных средств, а также повышение контроля использования служебных автомобилей.
«
"Мы не просто взяли и решили отобрать транспорт у чиновников. Это назревшее решение. Оптимизируем автопарк, снижаем нагрузку на бюджет, повышаем контроль. Как показала практика, столько машин не нужно и не все из них рационально используются областными учреждениями и подведами", – отметил Артамонов.
Он добавил, что 20% легковых автомобилей, закрепленных за 99 областными учреждениями, переданы на баланс региона. Более 60 единиц легкового транспорта будут выставлены на публичные торги. Вырученные средства от продажи автомобилей пополнят региональный бюджет.
По сообщению губернатора, оставшиеся в распоряжении структурных подразделений правительства области и органов государственной власти машины, соберут в единый автопарк, что позволит более эффективно использовать имущество области и сэкономить бюджетные средства.
Артамонов подчеркнул, что при этом специализированный автотранспорт, оборудованный для перевозки инвалидов, медицинский транспорт, необходимый для выполнения критически важных функций и задач, останется в учреждениях для обеспечения их уставной деятельности.
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