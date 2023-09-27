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В Москве трамвай насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 27.09.2023
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17:29 27.09.2023 (обновлено: 17:32 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/avariya-1899012600.html
В Москве трамвай насмерть сбил пешехода
В Москве трамвай насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 27.09.2023
В Москве трамвай насмерть сбил пешехода
Трамвай сбил пешехода, который был в наушниках и перебегал трамвайные пути, где это неразрешено, мужчина скончался на месте, сообщает Госавтоинспекция Москвы в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:29
2023-09-27T17:32
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Трамвай сбил пешехода, который был в наушниках и перебегал трамвайные пути, где это неразрешено, мужчина скончался на месте, сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале. По данным ведомства, пешеход погиб в ДТП на северо-востоке столицы. Во всех обстоятельствах аварии разбираются правоохранители. "Трамвай совершил наезд на мужчину, который в наушниках перебегал трамвайные пути в неустановленном для этого месте. От полученных травм мужчина 50 лет скончался на месте", - рассказали в Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20230614/avariya-1878162232.html
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В Москве трамвай насмерть сбил пешехода

В Москве трамвай сбил 50-летнего мужчину, перебегавшего пути в наушниках

© Фото : Госавтоинспекция Москвы/Telegram ДТП с участием трамвая на северо-востоке Москвы
 ДТП с участием трамвая на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : Госавтоинспекция Москвы/Telegram
ДТП с участием трамвая на северо-востоке Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Трамвай сбил пешехода, который был в наушниках и перебегал трамвайные пути, где это неразрешено, мужчина скончался на месте, сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, пешеход погиб в ДТП на северо-востоке столицы. Во всех обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.
"Трамвай совершил наезд на мужчину, который в наушниках перебегал трамвайные пути в неустановленном для этого месте. От полученных травм мужчина 50 лет скончался на месте", - рассказали в Госавтоинспекции.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
В Самаре грузовик столкнулся с трамваем
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