https://ria.ru/20230927/avariya-1899012600.html
В Москве трамвай насмерть сбил пешехода
В Москве трамвай насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 27.09.2023
В Москве трамвай насмерть сбил пешехода
Трамвай сбил пешехода, который был в наушниках и перебегал трамвайные пути, где это неразрешено, мужчина скончался на месте, сообщает Госавтоинспекция Москвы в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:29
2023-09-27T17:29
2023-09-27T17:32
происшествия
авто
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899013796_0:354:768:786_1920x0_80_0_0_378846d3523136a35008263b80a95d13.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Трамвай сбил пешехода, который был в наушниках и перебегал трамвайные пути, где это неразрешено, мужчина скончался на месте, сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале. По данным ведомства, пешеход погиб в ДТП на северо-востоке столицы. Во всех обстоятельствах аварии разбираются правоохранители. "Трамвай совершил наезд на мужчину, который в наушниках перебегал трамвайные пути в неустановленном для этого месте. От полученных травм мужчина 50 лет скончался на месте", - рассказали в Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20230614/avariya-1878162232.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899013796_0:282:768:858_1920x0_80_0_0_a4c86ae08809f08cfb385a13993b19d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В Москве трамвай насмерть сбил пешехода
В Москве трамвай сбил 50-летнего мужчину, перебегавшего пути в наушниках