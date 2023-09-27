https://ria.ru/20230927/avariya-1899012600.html

В Москве трамвай насмерть сбил пешехода

В Москве трамвай насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 27.09.2023

В Москве трамвай насмерть сбил пешехода

Трамвай сбил пешехода, который был в наушниках и перебегал трамвайные пути, где это неразрешено, мужчина скончался на месте, сообщает Госавтоинспекция Москвы в... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:29

2023-09-27T17:29

2023-09-27T17:32

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Трамвай сбил пешехода, который был в наушниках и перебегал трамвайные пути, где это неразрешено, мужчина скончался на месте, сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале. По данным ведомства, пешеход погиб в ДТП на северо-востоке столицы. Во всех обстоятельствах аварии разбираются правоохранители. "Трамвай совершил наезд на мужчину, который в наушниках перебегал трамвайные пути в неустановленном для этого месте. От полученных травм мужчина 50 лет скончался на месте", - рассказали в Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20230614/avariya-1878162232.html

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происшествия, авто, москва