https://ria.ru/20230927/armeniya-1898929229.html

Захарова призвала игнорировать экстремистские заявления о России и Армении

Захарова призвала игнорировать экстремистские заявления о России и Армении - РИА Новости, 27.09.2023

Захарова призвала игнорировать экстремистские заявления о России и Армении

Москва призывает не реагировать на экстремистские заявления об отношениях России и Армении, армянский народ знает, что российская помощь всегда приходила,... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:14

2023-09-27T13:14

2023-09-27T13:14

политика

россия

армения

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва призывает не реагировать на экстремистские заявления об отношениях России и Армении, армянский народ знает, что российская помощь всегда приходила, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Не стоит обращать внимания на тех, кто делает экстремистские заявления сейчас различного толка, кто подвергает сомнению наши (российско-армянские - ред.) отношения, это все пройдет", - заявила Захарова. По ее словам, в Армении направлены колоссальные ресурсы на информационную обработку медиапространства. К этой деятельности причастны сотрудники посольства США в Ереване, при этом официальный представитель МИД РФ выразила уверенность, что народ Армении, после испытаний, которые выпали на его судьбу, способен отличать друзей от врагов. "Народ Армении знает, что всегда помощь в различных видах, форматах приходила от России. На территории ли России, которая принимала огромное количество людей из Армении в разные исторические моменты. Или это были наши миротворцы, или это была наша гуманитарная помощь, или это была наша экономическая поддержка, по-разному это было. Народ Армении знает это и помнит", - заключила Захарова. Ранее Захарова отметила, что Россия всегда "бережно относилась к союзническим отношениям с Арменией, никогда не была инициатором их обострений, делала максимально для поддержки народа Армении в самых сложных ситуациях".

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, армения, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в нагорном карабахе