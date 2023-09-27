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Захарова призвала игнорировать экстремистские заявления о России и Армении - РИА Новости, 27.09.2023
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13:14 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/armeniya-1898929229.html
Захарова призвала игнорировать экстремистские заявления о России и Армении
Захарова призвала игнорировать экстремистские заявления о России и Армении - РИА Новости, 27.09.2023
Захарова призвала игнорировать экстремистские заявления о России и Армении
Москва призывает не реагировать на экстремистские заявления об отношениях России и Армении, армянский народ знает, что российская помощь всегда приходила,... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:14
2023-09-27T13:14
политика
россия
армения
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва призывает не реагировать на экстремистские заявления об отношениях России и Армении, армянский народ знает, что российская помощь всегда приходила, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Не стоит обращать внимания на тех, кто делает экстремистские заявления сейчас различного толка, кто подвергает сомнению наши (российско-армянские - ред.) отношения, это все пройдет", - заявила Захарова. По ее словам, в Армении направлены колоссальные ресурсы на информационную обработку медиапространства. К этой деятельности причастны сотрудники посольства США в Ереване, при этом официальный представитель МИД РФ выразила уверенность, что народ Армении, после испытаний, которые выпали на его судьбу, способен отличать друзей от врагов. "Народ Армении знает, что всегда помощь в различных видах, форматах приходила от России. На территории ли России, которая принимала огромное количество людей из Армении в разные исторические моменты. Или это были наши миротворцы, или это была наша гуманитарная помощь, или это была наша экономическая поддержка, по-разному это было. Народ Армении знает это и помнит", - заключила Захарова. Ранее Захарова отметила, что Россия всегда "бережно относилась к союзническим отношениям с Арменией, никогда не была инициатором их обострений, делала максимально для поддержки народа Армении в самых сложных ситуациях".
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
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политика, россия, армения, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в нагорном карабахе
Политика, Россия, Армения, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в Нагорном Карабахе
Захарова призвала игнорировать экстремистские заявления о России и Армении

Захарова: армянский народ знает, что российская помощь всегда приходила

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва призывает не реагировать на экстремистские заявления об отношениях России и Армении, армянский народ знает, что российская помощь всегда приходила, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не стоит обращать внимания на тех, кто делает экстремистские заявления сейчас различного толка, кто подвергает сомнению наши (российско-армянские - ред.) отношения, это все пройдет", - заявила Захарова.
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По ее словам, в Армении направлены колоссальные ресурсы на информационную обработку медиапространства. К этой деятельности причастны сотрудники посольства США в Ереване, при этом официальный представитель МИД РФ выразила уверенность, что народ Армении, после испытаний, которые выпали на его судьбу, способен отличать друзей от врагов.
"Народ Армении знает, что всегда помощь в различных видах, форматах приходила от России. На территории ли России, которая принимала огромное количество людей из Армении в разные исторические моменты. Или это были наши миротворцы, или это была наша гуманитарная помощь, или это была наша экономическая поддержка, по-разному это было. Народ Армении знает это и помнит", - заключила Захарова.
Ранее Захарова отметила, что Россия всегда "бережно относилась к союзническим отношениям с Арменией, никогда не была инициатором их обострений, делала максимально для поддержки народа Армении в самых сложных ситуациях".
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ПолитикаРоссияАрменияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в Нагорном Карабахе
 
 
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