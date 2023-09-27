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Суд продлил арест обвиняемому в покушении на теракт в Херсоне в 2022 году - РИА Новости, 27.09.2023
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17:15 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/arest-1899006553.html
Суд продлил арест обвиняемому в покушении на теракт в Херсоне в 2022 году
Суд продлил арест обвиняемому в покушении на теракт в Херсоне в 2022 году - РИА Новости, 27.09.2023
Суд продлил арест обвиняемому в покушении на теракт в Херсоне в 2022 году
Южный окружной военный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей украинцу Павлу Запорожцу, обвиняемому в покушении на теракт в Херсоне на 9 мая 2022 РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:15
2023-09-27T17:15
происшествия
херсон
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей украинцу Павлу Запорожцу, обвиняемому в покушении на теракт в Херсоне на 9 мая 2022 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В среду в суде состоялось очередное заседание по делу. Государственный обвинитель ходатайствовал о продлении подсудимому меры пресечения. "Суд определил... продлить Запорожцу меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца", - сказал судья. Гражданин Украины Павел Запорожец обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 361 УК РФ (покушение на акт международного терроризма). По версии следствия, Запорожец заранее получил информацию, где находится тайник с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного. 9 мая прошлого года он взял бомбы и направился к месту праздничных мероприятий в Херсоне к Дню Победы, но был задержан. Из показаний свидетеля в суде, Запорожец был завербован главным управлением разведки минобороны Украины. Вменяемая ему статья касается акта международного терроризма, то есть совершенного за пределами России, поскольку на тот момент референдум о вхождении в РФ в Херсонской области еще не проходил.
https://ria.ru/20230918/diversant-1896983029.html
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происшествия, херсон
Происшествия, Херсон
Суд продлил арест обвиняемому в покушении на теракт в Херсоне в 2022 году

Суд продлил арест обвиняемому в покушении на теракт в Херсоне на 9 мая 2022 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей украинцу Павлу Запорожцу, обвиняемому в покушении на теракт в Херсоне на 9 мая 2022 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В среду в суде состоялось очередное заседание по делу. Государственный обвинитель ходатайствовал о продлении подсудимому меры пресечения.
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"Суд определил... продлить Запорожцу меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца", - сказал судья.
Гражданин Украины Павел Запорожец обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 361 УК РФ (покушение на акт международного терроризма).
По версии следствия, Запорожец заранее получил информацию, где находится тайник с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного. 9 мая прошлого года он взял бомбы и направился к месту праздничных мероприятий в Херсоне к Дню Победы, но был задержан.
Из показаний свидетеля в суде, Запорожец был завербован главным управлением разведки минобороны Украины.
Вменяемая ему статья касается акта международного терроризма, то есть совершенного за пределами России, поскольку на тот момент референдум о вхождении в РФ в Херсонской области еще не проходил.
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