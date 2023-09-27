https://ria.ru/20230927/altay-1898907659.html

Алтайский край выделил допсредства на решение социальных проблем

Алтайский край выделил допсредства на решение социальных проблем - РИА Новости, 27.09.2023

Алтайский край выделил допсредства на решение социальных проблем

Дополнительные деньги на поддержку аграриев, дороги и подготовку к зиме выделили в Алтайском крае, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Виктор Томенко. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:59

2023-09-27T11:59

2023-09-27T11:59

алтайский край

алтайский край

виктор томенко

барнаул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894490235_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_55962ec399a512913ce79abcf5b2e939.jpg

БАРНАУЛ, 27 сен - РИА Новости. Дополнительные деньги на поддержку аграриев, дороги и подготовку к зиме выделили в Алтайском крае, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Виктор Томенко. "На сегодняшней сессии законодательного собрания были утверждены поправки в бюджет края, подготовленные по итогам моего поручения после заседания рабочей группы по обеспечению экономической устойчивости региона и сбалансированности консолидированного бюджета края. Наши расходы увеличены на 3,7 миллиарда рублей, что позволило направить дополнительные средства на решение большого количества значимых для жителей всего края вопросов", - написал Томенко. Губернатор уточнил, что более 2 миллиардов рублей будет направлено на поддержку муниципальных образований края, 500 миллионов рублей - на софинансирование расходов по оплате труда работников муниципальных учреждений. "В рамках подготовки к отопительному сезону предусмотрено дополнительно 500 миллионов рублей на строительство, реконструкцию, ремонт объектов теплоснабжения и на предоставление субсидий на топливно-энергетические ресурсы. Еще более 220 миллионов рублей получат наши аграрии. Средства пойдут на техническое перевооружение и приобретение кормов в связи с засухой, из-за которой в крае был введен режим ЧС. Также на 600 миллионов рублей увеличиваем расходы дорожного фонда", - добавил глава региона. Уточняется, что еще более 170 миллионов рублей направят на строительство детского сада в Барнауле.

https://ria.ru/20230926/spetsialisty-1898639203.html

алтайский край

барнаул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

алтайский край, виктор томенко, барнаул