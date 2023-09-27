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Алтайский край выделил допсредства на решение социальных проблем - РИА Новости, 27.09.2023
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Алтайский край
Алтайский край
 
11:59 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/altay-1898907659.html
Алтайский край выделил допсредства на решение социальных проблем
Алтайский край выделил допсредства на решение социальных проблем - РИА Новости, 27.09.2023
Алтайский край выделил допсредства на решение социальных проблем
Дополнительные деньги на поддержку аграриев, дороги и подготовку к зиме выделили в Алтайском крае, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Виктор Томенко. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:59
2023-09-27T11:59
алтайский край
алтайский край
виктор томенко
барнаул
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БАРНАУЛ, 27 сен - РИА Новости. Дополнительные деньги на поддержку аграриев, дороги и подготовку к зиме выделили в Алтайском крае, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Виктор Томенко. "На сегодняшней сессии законодательного собрания были утверждены поправки в бюджет края, подготовленные по итогам моего поручения после заседания рабочей группы по обеспечению экономической устойчивости региона и сбалансированности консолидированного бюджета края. Наши расходы увеличены на 3,7 миллиарда рублей, что позволило направить дополнительные средства на решение большого количества значимых для жителей всего края вопросов", - написал Томенко. Губернатор уточнил, что более 2 миллиардов рублей будет направлено на поддержку муниципальных образований края, 500 миллионов рублей - на софинансирование расходов по оплате труда работников муниципальных учреждений. "В рамках подготовки к отопительному сезону предусмотрено дополнительно 500 миллионов рублей на строительство, реконструкцию, ремонт объектов теплоснабжения и на предоставление субсидий на топливно-энергетические ресурсы. Еще более 220 миллионов рублей получат наши аграрии. Средства пойдут на техническое перевооружение и приобретение кормов в связи с засухой, из-за которой в крае был введен режим ЧС. Также на 600 миллионов рублей увеличиваем расходы дорожного фонда", - добавил глава региона. Уточняется, что еще более 170 миллионов рублей направят на строительство детского сада в Барнауле.
https://ria.ru/20230926/spetsialisty-1898639203.html
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алтайский край, виктор томенко, барнаул
Алтайский край, Алтайский край, Виктор Томенко, Барнаул

Алтайский край выделил допсредства на решение социальных проблем

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко . Архивное фото
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БАРНАУЛ, 27 сен - РИА Новости. Дополнительные деньги на поддержку аграриев, дороги и подготовку к зиме выделили в Алтайском крае, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Виктор Томенко.
«
"На сегодняшней сессии законодательного собрания были утверждены поправки в бюджет края, подготовленные по итогам моего поручения после заседания рабочей группы по обеспечению экономической устойчивости региона и сбалансированности консолидированного бюджета края. Наши расходы увеличены на 3,7 миллиарда рублей, что позволило направить дополнительные средства на решение большого количества значимых для жителей всего края вопросов", - написал Томенко.
Губернатор уточнил, что более 2 миллиардов рублей будет направлено на поддержку муниципальных образований края, 500 миллионов рублей - на софинансирование расходов по оплате труда работников муниципальных учреждений.
"В рамках подготовки к отопительному сезону предусмотрено дополнительно 500 миллионов рублей на строительство, реконструкцию, ремонт объектов теплоснабжения и на предоставление субсидий на топливно-энергетические ресурсы. Еще более 220 миллионов рублей получат наши аграрии. Средства пойдут на техническое перевооружение и приобретение кормов в связи с засухой, из-за которой в крае был введен режим ЧС. Также на 600 миллионов рублей увеличиваем расходы дорожного фонда", - добавил глава региона.
Уточняется, что еще более 170 миллионов рублей направят на строительство детского сада в Барнауле.
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Алтайский крайАлтайский крайВиктор ТоменкоБарнаул
 
 
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