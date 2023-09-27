https://ria.ru/20230927/aeroflot-1898852442.html

"Аэрофлот" вывел из иностранных реестров почти половину судов, пишут СМИ

"Аэрофлот" вывел из иностранных реестров почти половину судов, пишут СМИ - РИА Новости, 27.09.2023

"Аэрофлот" вывел из иностранных реестров почти половину судов, пишут СМИ

Российская авиагруппа "Аэрофлот" вывела из иностранных реестров в сентябре еще 18 самолетов, теперь таких бортов 120, или 45 процентов от всего импортного парка РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T02:07

2023-09-27T02:07

2023-09-27T06:31

экономика

бермуды

ирландия

аэрофлот

россия

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российская авиагруппа "Аэрофлот" вывела из иностранных реестров в сентябре еще 18 самолетов, теперь таких бортов 120, или 45 процентов от всего импортного парка компании, сообщается в материале газеты "Известия".В сентябре "Аэрофлот" сообщал о завершении урегулирование отношений с ирландской лизинговой компанией AerCap по 18 воздушным судам. AerCap прекратила свои требования как по российским страховым полисам, так и по договорам лизинга, а право собственности на воздушные суда и двигатели перешло в ООО "Страховая компания "НСК", которая осуществила выплату суммы урегулирования."Крупнейшая российская авиагруппа "Аэрофлот" в сентябре дерегистрировала из иностранных реестров еще 18 своих самолетов. <...> Всего на текущий момент дерегистрировано 120 воздушных судов иностранного производств. В их числе самолеты типа Boeing 737 (55 штук), Boeing 777 (22), Airbus A319 (15), Airbus A330 (11), Airbus А320 (девять), Airbus А321 (пять) и Airbus А350 (три)", — отмечается в статье.Общее число выведенных из реестра составляет 45 процентов от всего импортного парка, большинство из которых — Airbus A319, А320 и A330 структур ирландского лизингодателя Aercap, а также три Airbus A350. Уточняется, что мера позволит перевозчику более гибко оперировать парком, но открытие новых международных направлений на этих судах осложнено. Перерегистрация понадобилась отечественным авиакомпаниям из-за введения странами Запада санкций, направленных против российской авиаотрасли. Большинство самолетов, которыми оперировали отечественные перевозчики, не принадлежали им самим, а находились в лизинге и имели регистрацию на Бермудах и в Ирландии. После введения ограничений западные владельцы потребовали аннулирования лизинговых договоров и возвращения своих воздушных судов.

https://ria.ru/20230914/po-1896228207.html

https://ria.ru/20230914/aeroflot-1896227461.html

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экономика, бермуды, ирландия, аэрофлот, россия