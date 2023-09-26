https://ria.ru/20230926/zhivotnovody-1898682240.html

В Кузбассе животноводы увеличили выпуск мясопродукции благодаря нацпроекту

В Кузбассе животноводы увеличили выпуск мясопродукции благодаря нацпроекту - РИА Новости, 26.09.2023

В Кузбассе животноводы увеличили выпуск мясопродукции благодаря нацпроекту

Нацпроект "Производительность труда" помог животноводческому комплексу "Чистогорский" увеличить выпуск мясной продукции, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T12:09

2023-09-26T12:09

2023-09-26T12:09

кемеровская область

экономика

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 26 сен – РИА Новости. Нацпроект "Производительность труда" помог животноводческому комплексу "Чистогорский" увеличить выпуск мясной продукции, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса. "Благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда", инициированному президентом России Владимиром Путиным, кузбасский животноводческий комплекс "Чистогорский" (входит в компанию "Сибагро") увеличил в этом году выпуск мясной продукции на 23%", – говорится в сообщении. "Перед агропромышленным сектором Кузбасса стоит задача выйти на полное обеспечение региона качественными продуктами собственного производства. В этом нашим предприятиям помогает нацпроект "Производительность труда". Благодаря внедрению в производство бережливых технологий кузбасские животноводы находят резервы для увеличения объемов выпуска продукции без дополнительных затрат", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Отмечается, что животноводческий комплекс "Чистогорский" реализовал пилотный проект по повышению производительности труда при поддержке Регионального центра компетенций (РЦК). Предложенные его экспертами бережливые решения всего за полгода позволили снизить объемы брака до 2%, а также на 15% ускорить работу производственной линии. В планах предприятия повысить эффективность и на других производственных участках. Уточняется, что участие в нацпроекте рассчитано на три года, в каждый из которых рост производительности труда на предприятии запланирован не менее чем на 5%. В следующие 2,5 года сотрудники предприятия будут самостоятельно тиражировать лучшие практики пилотного проекта и применять полученные знания на других производственных участках. Национальный проект "Производительность труда" создает условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. В помощь бизнесу разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации. Нацпроект ориентирован на средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики. В Кузбассе его участниками стали уже 74 предприятия.

https://ria.ru/20230925/most-1898474667.html

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кемеровская область, экономика, сергей цивилев