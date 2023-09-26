https://ria.ru/20230926/zerno-1898641260.html

Аграрии Новосибирской области планируют собрать 2,3 миллиона тонн зерна

Аграрии Новосибирской области планируют собрать 2,3 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 26.09.2023

Аграрии Новосибирской области планируют собрать 2,3 миллиона тонн зерна

Аграрии Новосибирской области планируют по итогам уборочной кампании этого года собрать 2,317 миллиона тонн зерновых культур - на четверть выше собственных... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T09:59

2023-09-26T09:59

2023-09-26T10:53

новосибирская область

экономика

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НОВОСИБИРСК, 26 сен – РИА Новости. Аграрии Новосибирской области планируют по итогам уборочной кампании этого года собрать 2,317 миллиона тонн зерновых культур - на четверть выше собственных потребностей региона, сообщает во вторник облправительство на сайте. "Аграрии Новосибирской области убирают 40 тысяч тонн зерновых в сутки и прогнозируют успешное завершение уборочной. Согласно прогнозным данным, в регионе планируется собрать 2,317 миллиона тонн зерновых культур, таким образом самообеспеченность составит 127,8%. Ежегодная потребность области в зерновых культурах составляет около 1,8 миллиона тонн", - говорится в сообщении. По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области, объем производства зерна в регионе достаточен для полного обеспечения семенного и кормового фонда, а также на питание, включая потребность для хлебопечения. "Имеющиеся большие объемы переходящих остатков зерна урожая прошлого года позволят аграриям региона в полной мере исполнить договорные обязательства перед потребителями зерна и осуществить необходимые поставки продукции как по Новосибирской области, так и за ее пределы", - отметили в министерстве. В настоящее время сельхозпредприятия уже выполнили план заготовки сенажа на 95,9%, сена - на 74,6%. С учетом хорошего урожая кукурузы заготовлено 18,28 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. Стартовавшая недавно уборка зерновых идет очень хорошими темпами. В сутки аграрии убирают 35-40 тысяч гектаров. В облправительстве отметили, что аграрии Новосибирской области получают до 46 видов государственной поддержки в процессе выращивания и уборки сельхозкультур в рамках утвержденной региональным правительством программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области". "Также на особом контроле правительства региона находится вопрос обеспечения аграриев необходимым объемом горюче-смазочных материалов для завершения заготовки кормов, уборки урожая, проведения всех сезонных агротехнологических работ до конца 2023 года", - добавили в правительстве области.

https://ria.ru/20230906/zerno-1894493472.html

https://ria.ru/20230905/rekord-1894214598.html

новосибирская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новосибирская область, экономика