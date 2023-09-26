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Аграрии Новосибирской области планируют собрать 2,3 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 26.09.2023
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09:59 26.09.2023 (обновлено: 10:53 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/zerno-1898641260.html
Аграрии Новосибирской области планируют собрать 2,3 миллиона тонн зерна
Аграрии Новосибирской области планируют собрать 2,3 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 26.09.2023
Аграрии Новосибирской области планируют собрать 2,3 миллиона тонн зерна
Аграрии Новосибирской области планируют по итогам уборочной кампании этого года собрать 2,317 миллиона тонн зерновых культур - на четверть выше собственных... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T09:59
2023-09-26T10:53
новосибирская область
экономика
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НОВОСИБИРСК, 26 сен – РИА Новости. Аграрии Новосибирской области планируют по итогам уборочной кампании этого года собрать 2,317 миллиона тонн зерновых культур - на четверть выше собственных потребностей региона, сообщает во вторник облправительство на сайте. "Аграрии Новосибирской области убирают 40 тысяч тонн зерновых в сутки и прогнозируют успешное завершение уборочной. Согласно прогнозным данным, в регионе планируется собрать 2,317 миллиона тонн зерновых культур, таким образом самообеспеченность составит 127,8%. Ежегодная потребность области в зерновых культурах составляет около 1,8 миллиона тонн", - говорится в сообщении. По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области, объем производства зерна в регионе достаточен для полного обеспечения семенного и кормового фонда, а также на питание, включая потребность для хлебопечения. "Имеющиеся большие объемы переходящих остатков зерна урожая прошлого года позволят аграриям региона в полной мере исполнить договорные обязательства перед потребителями зерна и осуществить необходимые поставки продукции как по Новосибирской области, так и за ее пределы", - отметили в министерстве. В настоящее время сельхозпредприятия уже выполнили план заготовки сенажа на 95,9%, сена - на 74,6%. С учетом хорошего урожая кукурузы заготовлено 18,28 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. Стартовавшая недавно уборка зерновых идет очень хорошими темпами. В сутки аграрии убирают 35-40 тысяч гектаров. В облправительстве отметили, что аграрии Новосибирской области получают до 46 видов государственной поддержки в процессе выращивания и уборки сельхозкультур в рамках утвержденной региональным правительством программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области". "Также на особом контроле правительства региона находится вопрос обеспечения аграриев необходимым объемом горюче-смазочных материалов для завершения заготовки кормов, уборки урожая, проведения всех сезонных агротехнологических работ до конца 2023 года", - добавили в правительстве области.
https://ria.ru/20230906/zerno-1894493472.html
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новосибирская область, экономика
Новосибирская область, Экономика

Аграрии Новосибирской области планируют собрать 2,3 миллиона тонн зерна

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 26 сен – РИА Новости. Аграрии Новосибирской области планируют по итогам уборочной кампании этого года собрать 2,317 миллиона тонн зерновых культур - на четверть выше собственных потребностей региона, сообщает во вторник облправительство на сайте.
"Аграрии Новосибирской области убирают 40 тысяч тонн зерновых в сутки и прогнозируют успешное завершение уборочной. Согласно прогнозным данным, в регионе планируется собрать 2,317 миллиона тонн зерновых культур, таким образом самообеспеченность составит 127,8%. Ежегодная потребность области в зерновых культурах составляет около 1,8 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
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По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области, объем производства зерна в регионе достаточен для полного обеспечения семенного и кормового фонда, а также на питание, включая потребность для хлебопечения.
«
"Имеющиеся большие объемы переходящих остатков зерна урожая прошлого года позволят аграриям региона в полной мере исполнить договорные обязательства перед потребителями зерна и осуществить необходимые поставки продукции как по Новосибирской области, так и за ее пределы", - отметили в министерстве.
В настоящее время сельхозпредприятия уже выполнили план заготовки сенажа на 95,9%, сена - на 74,6%. С учетом хорошего урожая кукурузы заготовлено 18,28 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. Стартовавшая недавно уборка зерновых идет очень хорошими темпами. В сутки аграрии убирают 35-40 тысяч гектаров.
В облправительстве отметили, что аграрии Новосибирской области получают до 46 видов государственной поддержки в процессе выращивания и уборки сельхозкультур в рамках утвержденной региональным правительством программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области".
"Также на особом контроле правительства региона находится вопрос обеспечения аграриев необходимым объемом горюче-смазочных материалов для завершения заготовки кормов, уборки урожая, проведения всех сезонных агротехнологических работ до конца 2023 года", - добавили в правительстве области.
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