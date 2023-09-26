https://ria.ru/20230926/zakony-1898800784.html

Парламентарии Союзного государства отрегулируют законы о транспорте

Парламентарии Союзного государства отрегулируют законы о транспорте - РИА Новости, 26.09.2023

Парламентарии Союзного государства отрегулируют законы о транспорте

На заседании Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту союзные парламентарии, представители профильных министерств, Центрального банка... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T18:20

2023-09-26T18:20

2023-09-26T18:20

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

витебск

вячеслав володин

союзное государство

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. На заседании Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту союзные парламентарии, представители профильных министерств, Центрального банка РФ и специалистов по автострахованию обсудили реализацию модельных законодательных актов Союзного государства, посвященных автотранспорту, передает корреспондент РИА Новости. Всестороннему обсуждению депутатов, чиновников и специалистов подвергся модельный законодательный акт "О системе обязательного страхования гражданской ответственности транспортных средств Союзного государства", принятый в июне 2023 года на сессии Парламентского Собрания в Витебске. "Процесс реализации идет, динамично продвигается. Конечно, есть неувязки в законодательствах. Но, тем не менее, дорогу осилит идущий, и я думаю, что совместными усилиями мы эту задачу решим. Поэтому главное не останавливаться и двигаться дальше на пути приведения в соответствие национального законодательства и продвижение модельного закона", - отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Сивец. Помимо этого, участники заседания рассмотрели ход работ по снижению в Белоруссии минимального срока обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных за границей, и возможность замены водительских удостоверений двух стран. "Можно с уверенностью констатировать, что, по крайней мере, в первом полугодии 2024 года и граждане Республики Беларусь и Российской Федерации будут иметь возможность заменить водительские удостоверения РФ и РБ без профессионального обучения и сдачи соответствующего экзамена на основании ранее выданных водительских удостоверений при смене гражданства или получении вида на жительство в другом государстве", - констатировал Сивец. В соответствии с поручением председателя Парламентского Собрания Вячеслава Володина депутаты приступили к подготовке модельного законодательного акта "О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве", была сформирована рабочая группа с участием парламентариев, представителей профильных министерств и специалистов. Следующее заседание Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту пройдет в ноябре 2023 года в Москве.

https://ria.ru/20230908/festival-1895116736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, витебск, вячеслав володин, союзное государство