Рейтинг@Mail.ru
Парламентарии Союзного государства отрегулируют законы о транспорте - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
18:20 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/zakony-1898800784.html
Парламентарии Союзного государства отрегулируют законы о транспорте
Парламентарии Союзного государства отрегулируют законы о транспорте - РИА Новости, 26.09.2023
Парламентарии Союзного государства отрегулируют законы о транспорте
На заседании Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту союзные парламентарии, представители профильных министерств, Центрального банка... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:20
2023-09-26T18:20
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
витебск
вячеслав володин
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49803/20/498032089_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_3cd9c6fa1bda95ccba150c31c0424490.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. На заседании Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту союзные парламентарии, представители профильных министерств, Центрального банка РФ и специалистов по автострахованию обсудили реализацию модельных законодательных актов Союзного государства, посвященных автотранспорту, передает корреспондент РИА Новости. Всестороннему обсуждению депутатов, чиновников и специалистов подвергся модельный законодательный акт "О системе обязательного страхования гражданской ответственности транспортных средств Союзного государства", принятый в июне 2023 года на сессии Парламентского Собрания в Витебске. "Процесс реализации идет, динамично продвигается. Конечно, есть неувязки в законодательствах. Но, тем не менее, дорогу осилит идущий, и я думаю, что совместными усилиями мы эту задачу решим. Поэтому главное не останавливаться и двигаться дальше на пути приведения в соответствие национального законодательства и продвижение модельного закона", - отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Сивец. Помимо этого, участники заседания рассмотрели ход работ по снижению в Белоруссии минимального срока обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных за границей, и возможность замены водительских удостоверений двух стран. "Можно с уверенностью констатировать, что, по крайней мере, в первом полугодии 2024 года и граждане Республики Беларусь и Российской Федерации будут иметь возможность заменить водительские удостоверения РФ и РБ без профессионального обучения и сдачи соответствующего экзамена на основании ранее выданных водительских удостоверений при смене гражданства или получении вида на жительство в другом государстве", - констатировал Сивец. В соответствии с поручением председателя Парламентского Собрания Вячеслава Володина депутаты приступили к подготовке модельного законодательного акта "О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве", была сформирована рабочая группа с участием парламентариев, представителей профильных министерств и специалистов. Следующее заседание Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту пройдет в ноябре 2023 года в Москве.
https://ria.ru/20230908/festival-1895116736.html
https://ria.ru/20230721/studotryady-1885544335.html
россия
белоруссия
витебск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49803/20/498032089_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_cb5c56e23a3d3fd564f236d7f1b8a916.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, витебск, вячеслав володин, союзное государство
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Витебск, Вячеслав Володин, Союзное государство

Парламентарии Союзного государства отрегулируют законы о транспорте

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкКонцерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии
Концерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Концерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. На заседании Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту союзные парламентарии, представители профильных министерств, Центрального банка РФ и специалистов по автострахованию обсудили реализацию модельных законодательных актов Союзного государства, посвященных автотранспорту, передает корреспондент РИА Новости.
Всестороннему обсуждению депутатов, чиновников и специалистов подвергся модельный законодательный акт "О системе обязательного страхования гражданской ответственности транспортных средств Союзного государства", принятый в июне 2023 года на сессии Парламентского Собрания в Витебске.
Участники фестиваля Молодежь – за Союзное государство - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В Смоленске завершился XVI фестиваль "Молодежь – за Союзное государство"
8 сентября, 23:07
"Процесс реализации идет, динамично продвигается. Конечно, есть неувязки в законодательствах. Но, тем не менее, дорогу осилит идущий, и я думаю, что совместными усилиями мы эту задачу решим. Поэтому главное не останавливаться и двигаться дальше на пути приведения в соответствие национального законодательства и продвижение модельного закона", - отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Сивец.
Помимо этого, участники заседания рассмотрели ход работ по снижению в Белоруссии минимального срока обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных за границей, и возможность замены водительских удостоверений двух стран.
"Можно с уверенностью констатировать, что, по крайней мере, в первом полугодии 2024 года и граждане Республики Беларусь и Российской Федерации будут иметь возможность заменить водительские удостоверения РФ и РБ без профессионального обучения и сдачи соответствующего экзамена на основании ранее выданных водительских удостоверений при смене гражданства или получении вида на жительство в другом государстве", - констатировал Сивец.
Инженеры идут на стройку - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Студотряды Беларуси и России просят помощи у союзных парламентариев
21 июля, 16:12
В соответствии с поручением председателя Парламентского Собрания Вячеслава Володина депутаты приступили к подготовке модельного законодательного акта "О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве", была сформирована рабочая группа с участием парламентариев, представителей профильных министерств и специалистов.
Следующее заседание Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту пройдет в ноябре 2023 года в Москве.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияВитебскВячеслав ВолодинСоюзное государство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала