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Власти Японии продолжают следить за развитием ситуации вокруг Карабаха - РИА Новости, 26.09.2023
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07:48 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/yaponiya-1898624778.html
Власти Японии продолжают следить за развитием ситуации вокруг Карабаха
Власти Японии продолжают следить за развитием ситуации вокруг Карабаха - РИА Новости, 26.09.2023
Власти Японии продолжают следить за развитием ситуации вокруг Карабаха
Правительство Японии продолжит пристально следить за развитием ситуации вокруг Нагорного Карабаха и вновь призывает все вовлеченные стороны придерживаться... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T07:48
2023-09-26T07:48
азербайджан
россия
япония
ёко камикава
ситуация в нагорном карабахе
в мире
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ТОКИО, 26 сен – РИА Новости. Правительство Японии продолжит пристально следить за развитием ситуации вокруг Нагорного Карабаха и вновь призывает все вовлеченные стороны придерживаться дипломатии при разрешении разногласий, заявила в ходе пресс-конференции глава японского МИД Ёко Камикава. "После начала ситуации в Нагорном Карабахе я немедленно обнародовала заявление с призывом к Азербайджану остановить военные действия. После этого, насколько нам известно, между Азербайджаном и организацией этнических армян было достигнуто соглашение о прекращении огня. Япония продолжит внимательно следить за развитием ситуации вокруг населения в этом регионе и развитием ситуации в целом", - отметила министр. Камикава также вновь повторила свой призыв "ко всем вовлеченным сторонам использовать средства диалога для разрешения вопросов вокруг региона в мирной манере". Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
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азербайджан, россия, япония, ёко камикава, ситуация в нагорном карабахе, в мире
Азербайджан, Россия, Япония, Ёко Камикава, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире
Власти Японии продолжают следить за развитием ситуации вокруг Карабаха

Глава МИД Японии Ёко: Токио продолжают следить за ситуацией вокруг Карабаха

© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкАвтомобиль, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте
Автомобиль, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Айк Арутюнян
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Автомобиль, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте. Архивное фото
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ТОКИО, 26 сен – РИА Новости. Правительство Японии продолжит пристально следить за развитием ситуации вокруг Нагорного Карабаха и вновь призывает все вовлеченные стороны придерживаться дипломатии при разрешении разногласий, заявила в ходе пресс-конференции глава японского МИД Ёко Камикава.
«
"После начала ситуации в Нагорном Карабахе я немедленно обнародовала заявление с призывом к Азербайджану остановить военные действия. После этого, насколько нам известно, между Азербайджаном и организацией этнических армян было достигнуто соглашение о прекращении огня. Япония продолжит внимательно следить за развитием ситуации вокруг населения в этом регионе и развитием ситуации в целом", - отметила министр.
Камикава также вновь повторила свой призыв "ко всем вовлеченным сторонам использовать средства диалога для разрешения вопросов вокруг региона в мирной манере".
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Российские миротворцы доставили гумпомощь в Нагорный Карабах
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АзербайджанРоссияЯпонияЁко КамикаваСитуация в Нагорном КарабахеВ мире
 
 
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