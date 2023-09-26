https://ria.ru/20230926/yaponiya-1898624778.html

Власти Японии продолжают следить за развитием ситуации вокруг Карабаха

Власти Японии продолжают следить за развитием ситуации вокруг Карабаха - РИА Новости, 26.09.2023

Власти Японии продолжают следить за развитием ситуации вокруг Карабаха

Правительство Японии продолжит пристально следить за развитием ситуации вокруг Нагорного Карабаха и вновь призывает все вовлеченные стороны придерживаться... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T07:48

2023-09-26T07:48

2023-09-26T07:48

азербайджан

россия

япония

ёко камикава

ситуация в нагорном карабахе

в мире

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ТОКИО, 26 сен – РИА Новости. Правительство Японии продолжит пристально следить за развитием ситуации вокруг Нагорного Карабаха и вновь призывает все вовлеченные стороны придерживаться дипломатии при разрешении разногласий, заявила в ходе пресс-конференции глава японского МИД Ёко Камикава. "После начала ситуации в Нагорном Карабахе я немедленно обнародовала заявление с призывом к Азербайджану остановить военные действия. После этого, насколько нам известно, между Азербайджаном и организацией этнических армян было достигнуто соглашение о прекращении огня. Япония продолжит внимательно следить за развитием ситуации вокруг населения в этом регионе и развитием ситуации в целом", - отметила министр. Камикава также вновь повторила свой призыв "ко всем вовлеченным сторонам использовать средства диалога для разрешения вопросов вокруг региона в мирной манере". Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.

https://ria.ru/20230924/gumpomosch-1898361363.html

азербайджан

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азербайджан, россия, япония, ёко камикава, ситуация в нагорном карабахе, в мире