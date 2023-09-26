https://ria.ru/20230926/yakutiya-1898760050.html

Экономика Якутии продолжит рост с опережением, заявил губернатор Николаев

Экономика Якутии продолжит рост с опережением, заявил губернатор Николаев - РИА Новости, 26.09.2023

Экономика Якутии продолжит рост с опережением, заявил губернатор Николаев

Республика Саха (Якутия) сохранит высокий экономический рост, для этого планируется транспортный и энергетический каркасы, заявил глава Якутии Айсен Николаев во РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T16:08

2023-09-26T16:08

2023-09-26T16:08

республика саха (якутия)

россия

дальний восток

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 26 сен - РИА Новости. Республика Саха (Якутия) сохранит высокий экономический рост, для этого планируется транспортный и энергетический каркасы, заявил глава Якутии Айсен Николаев во время прямого эфира на НВК "Саха". "Экономика Якутии сохранит высокие темпы развития и останется драйвером экономического роста России. Правительство Республики Саха (Якутия) для этих целей планирует обновить транспортный и энергетический каркасы", - сказал глава региона. По его словам, в условиях пандемии и санкций, природных бедствий экономика Якутии продемонстрировала двукратный рост валового регионального продукта. Эти темпы будут сохранены, и экономика республики сохранит свою устойчивость. Николаев подчеркнул, что сегодня Якутия занимает по промышленному росту первое место на Дальнем Востоке, шестое место – в стране. С 2018 года промышленный рост составил около 50%. Последние 4 года подряд обновляются исторические рекорды по добыче угля, нефти, газа, золота, в республике добывается самый большой объем алмазов в мире. Рост экономики отражается на улучшении качества жизни в республике. Глава республики отметил, что за последние 3 месяца посетил практически все районы Якутии, в каждом из которых видны изменения к лучшему. За прошедшее пятилетие построено 274 крупных социальных объекта, что также является рекордным показателем. "Надо ставить перед собой еще более высокие задачи. Тогда у нас все получится. Я в этом уверен. Мы идем очень четко по нашей выверенной линии. У нас сегодня есть прекрасный задел на будущее. У нас растущая экономика. Экономика – как поезд, если его разогнать, то остановить его очень трудно, а мы идем только вперед", – сказал Николаев. Индекс промышленного производства в 2022 году составил 113,3% к 2021 году, и рост в 1,5 раза к 2017 году. С 2018 года в экономику республики инвестировано более 2 триллионов рублей – это также максимальный объем среди дальневосточных регионов. В 2022 году в экономику Якутии привлечен рекордный объем инвестиций - 616,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230913/yakutiya-1896138761.html

https://ria.ru/20230911/yakutsk-1895615386.html

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дальний восток

республика саха (якутия)

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россия, дальний восток, айсен николаев, республика саха (якутия)