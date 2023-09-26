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Вучич предложил НАТО взять на себя безопасность на севере Косово - РИА Новости, 26.09.2023
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13:53 26.09.2023 (обновлено: 13:55 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/vuchich-1898717873.html
Вучич предложил НАТО взять на себя безопасность на севере Косово
Вучич предложил НАТО взять на себя безопасность на севере Косово - РИА Новости, 26.09.2023
Вучич предложил НАТО взять на себя безопасность на севере Косово
Президент Сербии Александр Вучич предложил послам Запада, чтобы контингент НАТО взял на себя обеспечение безопасности на севере Косово. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:53
2023-09-26T13:55
в мире
косово
сербия
приштина
александр вучич
ивица дачич
нато
евросоюз
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БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич предложил послам Запада, чтобы контингент НАТО взял на себя обеспечение безопасности на севере Косово. Президент Сербии Александр Вучич провел во вторник встречу с послами Квинты (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия) и постпредом ЕС в Сербии. Встреча прошла в свете обострения в Косово. "В одном из тяжелейших моментов для Сербии у меня был важный разговор с представителями Квинты. Я повторил позицию Сербии о последних событиях в Косово и Метохии и запросил, чтобы (контингент НАТО) KFOR взял на себя заботу о вопросах безопасности на севере Косово вместо косовоалбанской полиции", - написал сербский лидер в соцсетях. Он также задал вопрос представителям Запада, почему миссия по верховенству закона ЕС EULEX не была допущена Приштиной к полицейской операции в воскресенье. Вучич провел в понедельник встречу с послом России. Как сообщил российским журналистам глава диппредставительства, президент Сербии подробно проинформировал его на встрече о событиях в Косово в присутствии замглавы правительства и главы МИД Ивицы Дачича. По словам посла России насилие косовоалбанских властей в Приштине над сербами в Косово и Метохии происходит при поощрении Запада и под прикрытием диалога в Брюсселе. Он также подчеркнул своевременность инициативы Вучича по созыву внеочередного заседания Совбеза ООН по Косово, которой противодействуют западные страны-члены Совбеза. Глава сербского государства заявил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убито в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По словам Вучича Совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни. Вучич также призвал международное сообщество помочь формированию Сообщества сербских общин с полицейскими сербской национальности на севере Косово и Метохии, чтобы избежать столкновений в дальнейшем.
https://ria.ru/20230925/vstrecha-1898562303.html
https://ria.ru/20230926/serbiya-1898680591.html
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в мире, косово, сербия, приштина, александр вучич, ивица дачич, нато, евросоюз, оон
В мире, Косово, Сербия, Приштина, Александр Вучич, Ивица Дачич, НАТО, Евросоюз, ООН
Вучич предложил НАТО взять на себя безопасность на севере Косово

Вучич предложил послам Запада, чтобы НАТО взяло на себя безопасность в Косово

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкАлександр Вучич
Александр Вучич
© Фотохост-агентство
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Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич предложил послам Запада, чтобы контингент НАТО взял на себя обеспечение безопасности на севере Косово.
Президент Сербии Александр Вучич провел во вторник встречу с послами Квинты (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия) и постпредом ЕС в Сербии. Встреча прошла в свете обострения в Косово.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Вучич встретится с послами пяти стран Запада из-за обострения в Косово
Вчера, 17:58
"В одном из тяжелейших моментов для Сербии у меня был важный разговор с представителями Квинты. Я повторил позицию Сербии о последних событиях в Косово и Метохии и запросил, чтобы (контингент НАТО) KFOR взял на себя заботу о вопросах безопасности на севере Косово вместо косовоалбанской полиции", - написал сербский лидер в соцсетях.
Он также задал вопрос представителям Запада, почему миссия по верховенству закона ЕС EULEX не была допущена Приштиной к полицейской операции в воскресенье.
Вучич провел в понедельник встречу с послом России. Как сообщил российским журналистам глава диппредставительства, президент Сербии подробно проинформировал его на встрече о событиях в Косово в присутствии замглавы правительства и главы МИД Ивицы Дачича.
По словам посла России насилие косовоалбанских властей в Приштине над сербами в Косово и Метохии происходит при поощрении Запада и под прикрытием диалога в Брюсселе. Он также подчеркнул своевременность инициативы Вучича по созыву внеочередного заседания Совбеза ООН по Косово, которой противодействуют западные страны-члены Совбеза.
Глава сербского государства заявил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убито в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По словам Вучича Совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни.
Вучич также призвал международное сообщество помочь формированию Сообщества сербских общин с полицейскими сербской национальности на севере Косово и Метохии, чтобы избежать столкновений в дальнейшем.
Офицеры полиции Косово эвакуируют раненого на дороге, ведущей к монастырю Баньска - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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В миреКосовоСербияПриштинаАлександр ВучичИвица ДачичНАТОЕвросоюзООН
 
 
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