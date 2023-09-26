https://ria.ru/20230926/vsu-1898778665.html

"Гнется, но не ломается". СМИ поразились особенности российской обороны

"Гнется, но не ломается". СМИ поразились особенности российской обороны - РИА Новости, 26.09.2023

"Гнется, но не ломается". СМИ поразились особенности российской обороны

Российская линия обороны остается нерушимой на фоне усиления украинских атак на ключевых участках фронта, пишет Business Insider. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:05

2023-09-26T17:05

2023-09-26T17:07

украина

россия

сша

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российская линия обороны остается нерушимой на фоне усиления украинских атак на ключевых участках фронта, пишет Business Insider."Их линии (обороны – прим.ред.) гнутся, но не ломаются <…> У них достаточно ресурсов, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля", - заявил финский военный эксперт Эмиль Кастельми.Украина находится под давлением своих союзников, которые требуют от нее добиться прорыва до наступления зимы. Пока она одержала лишь несколько несущественных побед, говорится в статье.Ранее американская газета Washington Post сообщила, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления. Как отмечается, неспособность Украины показать успех на поле боя вызывает опасения, что конфликт "заходит в тупик" и международная поддержка может ослабнуть.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230926/vsu-1898679122.html

https://ria.ru/20230926/zelenskiy-1898687071.html

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украина, россия, сша, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины