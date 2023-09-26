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Тупик. В США раскрыли последствия провалов ВСУ для Запада - РИА Новости, 26.09.2023
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11:57 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/vsu-1898679122.html
Тупик. В США раскрыли последствия провалов ВСУ для Запада
Тупик. В США раскрыли последствия провалов ВСУ для Запада - РИА Новости, 26.09.2023
Тупик. В США раскрыли последствия провалов ВСУ для Запада
Поражение Украины в конфликте с Россией покажет, что Запад не может конкурировать с Россией, пишет Asia Times. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:57
2023-09-26T11:57
украина
россия
москва
владимир зеленский
кевин маккарти
владимир путин
оон
евросоюз
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Поражение Украины в конфликте с Россией покажет, что Запад не может конкурировать с Россией, пишет Asia Times."Успехов Украины почти наверняка будет недостаточно, чтобы развеять растущее ощущение того, что конфликт заходит в глубокий тупик", - пишет издание.Более того, союзники стали уставать от Зеленского, и начинают показывать, что Украина не стоит у них на первом месте. Так, большое внимание в ООН уделялось ситуации в Нагорном Карбахе, а Владимир Зеленский, рассчитывавший в ходе визита в США получить обещания помощи на 24 миллиарда долларов, в итоге получил в 70 раз меньше: пакеты военной помощи на общую сумму 325 миллионов долларов. Сократилась и аудитория, готовая слушать требования о поставках оружия и упреки в недостаточной помощи. Cпикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти также отказал ему в возможности обратиться к конгрессу, объясняется в статье.В это же время Польша, Венгрия и Словакия блокируют украинское зерно, а членство ЕС все так же далеко, пишет Asia Times.Таким образом, если поддержка союзников Киева начнет ослабевать, то поражение Украины может вскоре стать данностью, полагает автор. Более того, это будет означать, что Запад неспособен выдержать конфронтацию с Россией, резюмирует АТ.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
https://ria.ru/20230926/oruzhie-1898613520.html
https://ria.ru/20230924/zelenskiy-1898320236.html
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украина, россия, москва, владимир зеленский, кевин маккарти, владимир путин, оон, евросоюз, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Кевин Маккарти, Владимир Путин, ООН, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Тупик. В США раскрыли последствия провалов ВСУ для Запада

AT: события на Украине показывают, что Запад не может соперничать с Россией

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Поражение Украины в конфликте с Россией покажет, что Запад не может конкурировать с Россией, пишет Asia Times.
"Успехов Украины почти наверняка будет недостаточно, чтобы развеять растущее ощущение того, что конфликт заходит в глубокий тупик", - пишет издание.
Более того, союзники стали уставать от Зеленского, и начинают показывать, что Украина не стоит у них на первом месте. Так, большое внимание в ООН уделялось ситуации в Нагорном Карбахе, а Владимир Зеленский, рассчитывавший в ходе визита в США получить обещания помощи на 24 миллиарда долларов, в итоге получил в 70 раз меньше: пакеты военной помощи на общую сумму 325 миллионов долларов. Сократилась и аудитория, готовая слушать требования о поставках оружия и упреки в недостаточной помощи. Cпикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти также отказал ему в возможности обратиться к конгрессу, объясняется в статье.
В это же время Польша, Венгрия и Словакия блокируют украинское зерно, а членство ЕС все так же далеко, пишет Asia Times.
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Таким образом, если поддержка союзников Киева начнет ослабевать, то поражение Украины может вскоре стать данностью, полагает автор. Более того, это будет означать, что Запад неспособен выдержать конфронтацию с Россией, резюмирует АТ.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
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