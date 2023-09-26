https://ria.ru/20230926/vozdukh-1898681077.html
В ВСУ пожаловались на господство России в воздухе
В ВСУ пожаловались на господство России в воздухе - РИА Новости, 26.09.2023
В ВСУ пожаловались на господство России в воздухе
Украинские военные пожаловались телеканалу ABC на российское господство в воздухе и разведывательно-ударные вертолеты нового поколения Ка-52 "Аллигатор". РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:03
2023-09-26T12:03
2023-09-26T12:03
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинские военные пожаловались телеканалу ABC на российское господство в воздухе и разведывательно-ударные вертолеты нового поколения Ка-52 "Аллигатор". Командующий первым батальоном третьей бригады ВСУ с позывным "Роло" в интервью телеканалу ABC заявил, что господство России в воздушном пространстве представляет собой "большую проблему". "Роло" также отметил, что российским Ка-52 трудно противостоять. "Это будет долгая и тяжелая война, и нам нужно подготовиться к этому", - указал он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230926/oruzhie-1898613520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы РФ, Безопасность
В ВСУ пожаловались на господство России в воздухе
ABC: украинские военные назвали господство ВС России в воздухе большой проблемой
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.
Украинские военные пожаловались телеканалу ABC
на российское господство в воздухе и разведывательно-ударные вертолеты нового поколения Ка-52 "Аллигатор".
Командующий первым батальоном третьей бригады ВСУ с позывным "Роло" в интервью телеканалу ABC заявил, что господство России в воздушном пространстве представляет собой "большую проблему". "Роло" также отметил, что российским Ка-52 трудно противостоять. "Это будет долгая и тяжелая война, и нам нужно подготовиться к этому", - указал он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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