https://ria.ru/20230926/voronezh-1898760527.html

В Воронежской области объявили пожарную опасность из-за сухой погоды

В Воронежской области объявили пожарную опасность из-за сухой погоды - РИА Новости, 26.09.2023

В Воронежской области объявили пожарную опасность из-за сухой погоды

Спасатели объявили в Воронежской области высокую пожарную опасность из-за теплой сухой погоды, сообщило во вторник главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T16:09

2023-09-26T16:09

2023-09-26T16:09

происшествия

воронежская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144399/50/1443995077_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a44d5d9a204807808c7cf374cad051b0.jpg

ВОРОНЕЖ, 26 сен - РИА Новости. Спасатели объявили в Воронежской области высокую пожарную опасность из-за теплой сухой погоды, сообщило во вторник главное управление МЧС РФ по региону. "По условиям погоды на территории 27 муниципальных образованиях установился V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень пожарной опасности), на территории 7 муниципальных образований сохраняется IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности)", - говорится в сообщении. В Воронежской области 31 муниципальный район и три городских округа. Как пояснил РИА Новости представитель воронежского гидрометцентра, в регионе стоит теплая сухая погода. Сейчас в области 25 градусов. Воронежская область сильно пострадала от природных пожаров летом 2010 года. Огонь уничтожил в регионе около 20 тысяч гектаров леса. Сгорели 309 жилых домов и более 800 надворных построек в 21 населенном пункте. Без жилья остались 720 человек (359 семей), шесть человек погибли. Ущерб от пожаров составил порядка 1,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230824/nastavnichestvo-1891952913.html

https://ria.ru/20230922/yazva-1898094410.html

воронежская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронежская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)