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В Воронежской области объявили пожарную опасность из-за сухой погоды
В Воронежской области объявили пожарную опасность из-за сухой погоды - РИА Новости, 26.09.2023
В Воронежской области объявили пожарную опасность из-за сухой погоды
Спасатели объявили в Воронежской области высокую пожарную опасность из-за теплой сухой погоды, сообщило во вторник главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:09
2023-09-26T16:09
2023-09-26T16:09
происшествия
воронежская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 26 сен - РИА Новости. Спасатели объявили в Воронежской области высокую пожарную опасность из-за теплой сухой погоды, сообщило во вторник главное управление МЧС РФ по региону. "По условиям погоды на территории 27 муниципальных образованиях установился V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень пожарной опасности), на территории 7 муниципальных образований сохраняется IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности)", - говорится в сообщении. В Воронежской области 31 муниципальный район и три городских округа. Как пояснил РИА Новости представитель воронежского гидрометцентра, в регионе стоит теплая сухая погода. Сейчас в области 25 градусов. Воронежская область сильно пострадала от природных пожаров летом 2010 года. Огонь уничтожил в регионе около 20 тысяч гектаров леса. Сгорели 309 жилых домов и более 800 надворных построек в 21 населенном пункте. Без жилья остались 720 человек (359 семей), шесть человек погибли. Ущерб от пожаров составил порядка 1,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230824/nastavnichestvo-1891952913.html
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происшествия, воронежская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронежская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области объявили пожарную опасность из-за сухой погоды
МЧС: в Воронежской области объявили пожарную опасность из-за сухой погоды
ВОРОНЕЖ, 26 сен - РИА Новости.
Спасатели объявили в Воронежской области высокую пожарную опасность из-за теплой сухой погоды, сообщило во вторник главное управление
МЧС РФ по региону.
"По условиям погоды на территории 27 муниципальных образованиях установился V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень пожарной опасности), на территории 7 муниципальных образований сохраняется IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности)", - говорится в сообщении.
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В Воронежской области 31 муниципальный район и три городских округа.
Как пояснил РИА Новости представитель воронежского гидрометцентра, в регионе стоит теплая сухая погода. Сейчас в области 25 градусов.
Воронежская область сильно пострадала от природных пожаров летом 2010 года. Огонь уничтожил в регионе около 20 тысяч гектаров леса. Сгорели 309 жилых домов и более 800 надворных построек в 21 населенном пункте. Без жилья остались 720 человек (359 семей), шесть человек погибли. Ущерб от пожаров составил порядка 1,5 миллиарда рублей.
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