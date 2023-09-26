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Россия приветствовала отказ Египта от поставок вооружений Украине - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 26.09.2023 (обновлено: 16:54 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/vooruzheniya-1898762450.html
Россия приветствовала отказ Египта от поставок вооружений Украине
Россия приветствовала отказ Египта от поставок вооружений Украине - РИА Новости, 26.09.2023
Россия приветствовала отказ Египта от поставок вооружений Украине
Россия приветствует отказ Египта от предоставления вооружений Киеву, на Каир давили США и Европа, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:14
2023-09-26T16:54
специальная военная операция на украине
россия
египет
украина
в мире
николай патрушев
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия приветствует отказ Египта от предоставления вооружений Киеву, на Каир давили США и Европа, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова приводит "Российская газета"."Приветствуем отказ Каира от предоставления вооружения киевскому режиму. При этом понимаем, что такое решение было принято вопреки серьезному давлению со стороны американцев и европейцев", - сказал Патрушев.
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россия, египет, украина, в мире, николай патрушев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Египет, Украина, В мире, Николай Патрушев
Россия приветствовала отказ Египта от поставок вооружений Украине

Патрушев: Россия приветствует отказ Египта от предоставления вооружений Украине

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия приветствует отказ Египта от предоставления вооружений Киеву, на Каир давили США и Европа, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова приводит "Российская газета".
«
"Приветствуем отказ Каира от предоставления вооружения киевскому режиму. При этом понимаем, что такое решение было принято вопреки серьезному давлению со стороны американцев и европейцев", - сказал Патрушев.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
"Это опасное оружие". На что пошел Вашингтон ради Киева
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕгипетУкраинаВ миреНиколай Патрушев
 
 
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