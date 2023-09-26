https://ria.ru/20230926/vooruzheniya-1898762450.html

Россия приветствовала отказ Египта от поставок вооружений Украине

Россия приветствовала отказ Египта от поставок вооружений Украине - РИА Новости, 26.09.2023

Россия приветствовала отказ Египта от поставок вооружений Украине

Россия приветствует отказ Египта от предоставления вооружений Киеву, на Каир давили США и Европа, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T16:14

2023-09-26T16:14

2023-09-26T16:54

специальная военная операция на украине

россия

египет

украина

в мире

николай патрушев

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия приветствует отказ Египта от предоставления вооружений Киеву, на Каир давили США и Европа, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова приводит "Российская газета"."Приветствуем отказ Каира от предоставления вооружения киевскому режиму. При этом понимаем, что такое решение было принято вопреки серьезному давлению со стороны американцев и европейцев", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html

россия

египет

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россия, египет, украина, в мире, николай патрушев