https://ria.ru/20230926/vizit-1898798558.html

Секретарь Совбеза Армении отправится в Берлин с рабочим визитом

Секретарь Совбеза Армении отправится в Берлин с рабочим визитом - РИА Новости, 26.09.2023

Секретарь Совбеза Армении отправится в Берлин с рабочим визитом

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится в среду в Берлин с двухдневным рабочим визитом, передает во вторник пресс-служба Совбеза. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T18:02

2023-09-26T18:02

2023-09-26T18:09

берлин (город)

армения

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хикмет гаджиев

армен григорян

европейский совет

в мире

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ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится в среду в Берлин с двухдневным рабочим визитом, передает во вторник пресс-служба Совбеза. "Григорян 27-28 сентября будет находиться в Берлине с рабочим визитом", - говорится в сообщении. В столицу ФРГ Григорян поедет после посещения Брюсселя, куда он направился для встречи c советниками президента Франции, канцлера Германии, президента Европейского совета и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Подробности берлинского визита Григоряна не сообщаются.

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898719159.html

https://ria.ru/20230926/karabakh-1898677595.html

берлин (город)

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берлин (город), армения, германия, хикмет гаджиев, армен григорян, европейский совет, в мире