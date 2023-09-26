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Секретарь Совбеза Армении отправится в Берлин с рабочим визитом
Секретарь Совбеза Армении отправится в Берлин с рабочим визитом - РИА Новости, 26.09.2023
Секретарь Совбеза Армении отправится в Берлин с рабочим визитом
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится в среду в Берлин с двухдневным рабочим визитом, передает во вторник пресс-служба Совбеза. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:02
2023-09-26T18:02
2023-09-26T18:09
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ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится в среду в Берлин с двухдневным рабочим визитом, передает во вторник пресс-служба Совбеза. "Григорян 27-28 сентября будет находиться в Берлине с рабочим визитом", - говорится в сообщении. В столицу ФРГ Григорян поедет после посещения Брюсселя, куда он направился для встречи c советниками президента Франции, канцлера Германии, президента Европейского совета и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Подробности берлинского визита Григоряна не сообщаются.
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898719159.html
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берлин (город), армения, германия, хикмет гаджиев, армен григорян, европейский совет, в мире
Берлин (город), Армения, Германия, Хикмет Гаджиев, Армен Григорян, Европейский совет, В мире
Секретарь Совбеза Армении отправится в Берлин с рабочим визитом
Секретарь Совбеза Армении Григорян отправится в Берлин с рабочим визитом