Рейтинг@Mail.ru
Секретарь Совбеза Армении отправится в Берлин с рабочим визитом - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 26.09.2023 (обновлено: 18:09 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/vizit-1898798558.html
Секретарь Совбеза Армении отправится в Берлин с рабочим визитом
Секретарь Совбеза Армении отправится в Берлин с рабочим визитом - РИА Новости, 26.09.2023
Секретарь Совбеза Армении отправится в Берлин с рабочим визитом
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится в среду в Берлин с двухдневным рабочим визитом, передает во вторник пресс-служба Совбеза. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:02
2023-09-26T18:09
берлин (город)
армения
германия
хикмет гаджиев
армен григорян
европейский совет
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599402147_0:87:1670:1026_1920x0_80_0_0_86ef616bbeb705c808b1490e2aaec3eb.jpg
ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится в среду в Берлин с двухдневным рабочим визитом, передает во вторник пресс-служба Совбеза. "Григорян 27-28 сентября будет находиться в Берлине с рабочим визитом", - говорится в сообщении. В столицу ФРГ Григорян поедет после посещения Брюсселя, куда он направился для встречи c советниками президента Франции, канцлера Германии, президента Европейского совета и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Подробности берлинского визита Григоряна не сообщаются.
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898719159.html
https://ria.ru/20230926/karabakh-1898677595.html
берлин (город)
армения
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599402147_93:0:1577:1113_1920x0_80_0_0_54049c3270dbcad0d184d6d9c8e4599a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
берлин (город), армения, германия, хикмет гаджиев, армен григорян, европейский совет, в мире
Берлин (город), Армения, Германия, Хикмет Гаджиев, Армен Григорян, Европейский совет, В мире
Секретарь Совбеза Армении отправится в Берлин с рабочим визитом

Секретарь Совбеза Армении Григорян отправится в Берлин с рабочим визитом

© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияЗаседание совбеза Армении
Заседание совбеза Армении - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики Армения
Заседание совбеза Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится в среду в Берлин с двухдневным рабочим визитом, передает во вторник пресс-служба Совбеза.
"Григорян 27-28 сентября будет находиться в Берлине с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Песков призвал не сравнивать степень отношений России и США с Арменией
Вчера, 13:57
В столицу ФРГ Григорян поедет после посещения Брюсселя, куда он направился для встречи c советниками президента Франции, канцлера Германии, президента Европейского совета и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.
Подробности берлинского визита Григоряна не сообщаются.
Первый распределительный центр в деревне Корнидзор, Армения - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Жители Карабаха продолжают выезжать в Армению по Лачинскому коридору
Вчера, 11:52
 
Берлин (город)АрменияГерманияХикмет ГаджиевАрмен ГригорянЕвропейский советВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала