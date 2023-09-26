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Альтернативы дипломатии в конфликте на Украине нет, заявил Алейник - РИА Новости, 26.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:57 26.09.2023 (обновлено: 20:00 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/ukraina-1898820199.html
Альтернативы дипломатии в конфликте на Украине нет, заявил Алейник
Альтернативы дипломатии в конфликте на Украине нет, заявил Алейник - РИА Новости, 26.09.2023
Альтернативы дипломатии в конфликте на Украине нет, заявил Алейник
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что все осознают безальтернативность дипломатического решения конфликта на Украине. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T19:57
2023-09-26T20:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
россия
сергей алейник
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что все осознают безальтернативность дипломатического решения конфликта на Украине. "Мы все понимаем, что нет альтернативы политическому и дипломатическому решению этого конфликта", - отметил он в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс. Согласно агентству, министр обвинил Украину в провале переговоров с Россией. Алейник пообещал, что Минск продолжит делать все, что в его силах, чтобы добиться мира на Украине. Министр также подчеркнул, что не может представить ситуацию, при которой Белоруссия вступила бы в конфликт с Украиной на стороне России.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
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в мире, украина, белоруссия, россия, сергей алейник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Россия, Сергей Алейник
Альтернативы дипломатии в конфликте на Украине нет, заявил Алейник

Алейник: нет альтернативы дипломатическому решению конфликта на Украине

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Алейник
Сергей Алейник - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Сергей Алейник. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что все осознают безальтернативность дипломатического решения конфликта на Украине.
"Мы все понимаем, что нет альтернативы политическому и дипломатическому решению этого конфликта", - отметил он в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
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Согласно агентству, министр обвинил Украину в провале переговоров с Россией.
Алейник пообещал, что Минск продолжит делать все, что в его силах, чтобы добиться мира на Украине.
Министр также подчеркнул, что не может представить ситуацию, при которой Белоруссия вступила бы в конфликт с Украиной на стороне России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБелоруссияРоссияСергей Алейник
 
 
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