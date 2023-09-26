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Альтернативы дипломатии в конфликте на Украине нет, заявил Алейник
Альтернативы дипломатии в конфликте на Украине нет, заявил Алейник - РИА Новости, 26.09.2023
Альтернативы дипломатии в конфликте на Украине нет, заявил Алейник
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что все осознают безальтернативность дипломатического решения конфликта на Украине. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T19:57
2023-09-26T19:57
2023-09-26T20:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что все осознают безальтернативность дипломатического решения конфликта на Украине. "Мы все понимаем, что нет альтернативы политическому и дипломатическому решению этого конфликта", - отметил он в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс. Согласно агентству, министр обвинил Украину в провале переговоров с Россией. Алейник пообещал, что Минск продолжит делать все, что в его силах, чтобы добиться мира на Украине. Министр также подчеркнул, что не может представить ситуацию, при которой Белоруссия вступила бы в конфликт с Украиной на стороне России.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
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в мире, украина, белоруссия, россия, сергей алейник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Россия, Сергей Алейник
Альтернативы дипломатии в конфликте на Украине нет, заявил Алейник
Алейник: нет альтернативы дипломатическому решению конфликта на Украине