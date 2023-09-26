https://ria.ru/20230926/ukraina-1898803649.html

Помощь Киеву ведет к финансированию нацизма, заявила конгрессвумен

Помощь Киеву ведет к финансированию нацизма, заявила конгрессвумен - РИА Новости, 26.09.2023

Помощь Киеву ведет к финансированию нацизма, заявила конгрессвумен

Предоставление Украине финансовой помощи США ведет к финансированию нацизма, считает член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T18:32

2023-09-26T18:32

2023-09-26T18:32

в мире

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марджори тейлор грин

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Предоставление Украине финансовой помощи США ведет к финансированию нацизма, считает член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. "Я голосую против отправки денег Зеленскому для финансирования нацистов на Украине", - написала Грин на своей странице в социальной сети X. Она также подчеркнула, что конгрессменам в США следует "фокусироваться на Америке, а не Украине". Ранее Грин заявляла, что не будет голосовать за новую помощь Украине в то время, как американские военные живут в "грязи и нечистотах" на своих базах. Так конгрессвуман отреагировала на недавний доклад ведомства государственного аудита, которое обследовало 12 военных баз и обнаружило там массу коммунальных неудобств – прорывы канализации, неработающие кондиционеры, плесень, тараканов и несанкционированное присутствие бомжей. Белый дом просит у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов для украинцев на последний квартал 2023 года. Тейлор Грин, эксцентричная республиканка и сторонница экс-президента США Дональда Трампа, давно выступает против помощи Украины и обещает голосовать против любого законопроекта, который финансирует конфликт.

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

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в мире, украина, сша, киев, марджори тейлор грин, дональд трамп