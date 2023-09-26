https://ria.ru/20230926/ukraina-1898799768.html
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.09.2023
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:09
2023-09-26T18:09
2023-09-26T18:50
украина
николаевская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, в регионе сигнал тревоги прозвучал в 17.52 (совпадает с мск). Также отмечается, что в это же время тревога прозвучала в подконтрольной Киеву части Херсонской области. В 17.51 тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Через некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране.
https://ria.ru/20230926/trevoga-1898652659.html
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украина, николаевская область, в мире
Украина, Николаевская область, Специальная военная операция на Украине, В мире
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу в Николаевской области на Украине