https://ria.ru/20230926/ukraina-1898785582.html
В Раде заявили, что выборы на Украине не изменят ситуацию в стране
В Раде заявили, что выборы на Украине не изменят ситуацию в стране - РИА Новости, 26.09.2023
В Раде заявили, что выборы на Украине не изменят ситуацию в стране
Выборы на Украине в период военного положения кардинально не поменяют ситуацию в стране, они в принципе невозможны, заявила во вторник вице-спикер Верховной... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:27
2023-09-26T17:27
2023-09-26T18:53
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украина
алексей гончаренко
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Выборы на Украине в период военного положения кардинально не поменяют ситуацию в стране, они в принципе невозможны, заявила во вторник вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк в интервью изданию "Украинская правда".Пятнадцатого сентября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что проект государственного бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на проведение выборов. "Это (проведение выборов в период военного положения – ред.) в принципе невозможно. Выборы – это не один день голосования, а целый процесс, который нужно разделить на две части. И самый важный вопрос: а что они изменят по факту? Я не вижу электорально, что эти выборы изменят сейчас кардинально ситуацию", - сказала Кондратюк. По словам Кондратюк, есть опасность, что выборы могут быть признаны нелегитимными международными организациями. Вице-спикер также считает, что исключен и электронный вариант голосования, потому что его "никто не поддержит", в том числе и Запад. Проведение выборов на Украине во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Верховную Раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
https://ria.ru/20230926/pvo-1898784218.html
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в мире, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины
В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
В Раде заявили, что выборы на Украине не изменят ситуацию в стране
В Верховной Раде Украины заявили, что выборы не изменят ситуацию в стране
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости.
Выборы на Украине в период военного положения кардинально не поменяют ситуацию в стране, они в принципе невозможны, заявила во вторник вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк в интервью изданию "Украинская правда"
.
Пятнадцатого сентября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что проект государственного бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на проведение выборов.
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"Это (проведение выборов в период военного положения – ред.) в принципе невозможно. Выборы – это не один день голосования, а целый процесс, который нужно разделить на две части. И самый важный вопрос: а что они изменят по факту? Я не вижу электорально, что эти выборы изменят сейчас кардинально ситуацию", - сказала Кондратюк.
По словам Кондратюк, есть опасность, что выборы могут быть признаны нелегитимными международными организациями. Вице-спикер также считает, что исключен и электронный вариант голосования, потому что его "никто не поддержит", в том числе и Запад.
Проведение выборов на Украине во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Верховную Раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко
.
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