Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили, что выборы на Украине не изменят ситуацию в стране - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 26.09.2023 (обновлено: 18:53 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/ukraina-1898785582.html
В Раде заявили, что выборы на Украине не изменят ситуацию в стране
В Раде заявили, что выборы на Украине не изменят ситуацию в стране - РИА Новости, 26.09.2023
В Раде заявили, что выборы на Украине не изменят ситуацию в стране
Выборы на Украине в период военного положения кардинально не поменяют ситуацию в стране, они в принципе невозможны, заявила во вторник вице-спикер Верховной... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:27
2023-09-26T18:53
в мире
украина
алексей гончаренко
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786689705_0:313:3000:2001_1920x0_80_0_0_786667929989442d11cc268c6e2febd2.jpg
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Выборы на Украине в период военного положения кардинально не поменяют ситуацию в стране, они в принципе невозможны, заявила во вторник вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк в интервью изданию "Украинская правда".Пятнадцатого сентября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что проект государственного бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на проведение выборов. "Это (проведение выборов в период военного положения – ред.) в принципе невозможно. Выборы – это не один день голосования, а целый процесс, который нужно разделить на две части. И самый важный вопрос: а что они изменят по факту? Я не вижу электорально, что эти выборы изменят сейчас кардинально ситуацию", - сказала Кондратюк. По словам Кондратюк, есть опасность, что выборы могут быть признаны нелегитимными международными организациями. Вице-спикер также считает, что исключен и электронный вариант голосования, потому что его "никто не поддержит", в том числе и Запад. Проведение выборов на Украине во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Верховную Раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
https://ria.ru/20230926/pvo-1898784218.html
https://ria.ru/20230926/kiev-1898780924.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786689705_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_96aa3ce0783cb6c5f3abfeefedbb6960.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины
В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
В Раде заявили, что выборы на Украине не изменят ситуацию в стране

В Верховной Раде Украины заявили, что выборы не изменят ситуацию в стране

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Верховная рада Украины
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Верховная рада Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Выборы на Украине в период военного положения кардинально не поменяют ситуацию в стране, они в принципе невозможны, заявила во вторник вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк в интервью изданию "Украинская правда".
Пятнадцатого сентября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что проект государственного бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на проведение выборов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Запад сосредоточится на поставках Украине ПВО, пишут СМИ
Вчера, 17:22
"Это (проведение выборов в период военного положения – ред.) в принципе невозможно. Выборы – это не один день голосования, а целый процесс, который нужно разделить на две части. И самый важный вопрос: а что они изменят по факту? Я не вижу электорально, что эти выборы изменят сейчас кардинально ситуацию", - сказала Кондратюк.
По словам Кондратюк, есть опасность, что выборы могут быть признаны нелегитимными международными организациями. Вице-спикер также считает, что исключен и электронный вариант голосования, потому что его "никто не поддержит", в том числе и Запад.
Проведение выборов на Украине во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Верховную Раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
С-300 - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Болгария может передать Украине дефектные ракеты С-300
Вчера, 17:13
 
В миреУкраинаАлексей ГончаренкоВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала