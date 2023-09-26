https://ria.ru/20230926/ukraina-1898761854.html

Патрушев заявил, что Киеву не дадут заключить мир

Патрушев заявил, что Киеву не дадут заключить мир - РИА Новости, 26.09.2023

Патрушев заявил, что Киеву не дадут заключить мир

Перспективы урегулирования украинского кризиса на сегодня не просматриваются, Киеву не дадут пойти на заключение мира, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T16:11

2023-09-26T16:11

2023-09-26T17:01

киев

украина

каир (город)

николай патрушев

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Перспективы урегулирования украинского кризиса на сегодня не просматриваются, Киеву не дадут пойти на заключение мира, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."На сегодняшний день перспективы такого разрешения не просматриваются. Украине не позволят пойти на заключение мирного соглашения и будут по-прежнему использовать ее в качестве орудия против России", - констатировал Патрушев на российско-египетских консультациях по безопасности, прошедших во вторник в Каире, его слова приводит "Российская газета".Он выразил признательность египетским партнерам за взвешенную позицию по кризису вокруг Украины.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

киев

украина

каир (город)

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киев, украина, каир (город), николай патрушев