https://ria.ru/20230926/ukraina-1898727041.html

"Низвергнут". Поступок Зеленского привел китайцев в ярость

"Низвергнут". Поступок Зеленского привел китайцев в ярость - РИА Новости, 26.09.2023

"Низвергнут". Поступок Зеленского привел китайцев в ярость

Читатели китайского издания "Гуанча" раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о прибытии американских танков Abrams. "Не знаю, чем может РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T14:17

2023-09-26T14:17

2023-09-26T14:50

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о прибытии американских танков Abrams. "Не знаю, чем может похвастаться танк М1 "Абрамс" — однажды его уже разбили в пух и прах солдаты, сражавшиеся против США в Ираке", — написал один из комментаторов. "Консервные банки "Леопард 2" уже вскрыты, банки "Челленджер" — тоже, давайте подождем и посмотрим видео, как вскрывают М1", — поддержал другой. "Леопард 2" уже низвергнут с пьедестала, еще один бог вот-вот будет уничтожен!", — отметил третий. "В российской коллекции скоро появится еще один трофей", — поделился мнением еще один пользователь. "Теперь Россия сможет собрать полный набор экспонатов из серии "танковое кладбище", — заключили читатели. В Белом доме ранее подтвердили, что первая партия Abrams прибыла на Украину, всего США намерены поставить 31 танк. При этом, как сообщала газета Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что поставка Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте. Глава украинской разведки Кирилл Буданов также признавал, что эти танки на передовой "долго не проживут". Президент России Владимир Путин, говорят о поставленных ранее Киеву немецких танках Leopard и БМП производства США Bradley, отмечал, что они "прекрасно горят".Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>

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https://ria.ru/20230926/zelenskiy-1898687071.html

https://ria.ru/20230926/ukraina-1898641661.html

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в мире, россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, сша