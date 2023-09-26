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"Низвергнут". Поступок Зеленского привел китайцев в ярость - РИА Новости, 26.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 26.09.2023 (обновлено: 14:50 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/ukraina-1898727041.html
"Низвергнут". Поступок Зеленского привел китайцев в ярость
"Низвергнут". Поступок Зеленского привел китайцев в ярость - РИА Новости, 26.09.2023
"Низвергнут". Поступок Зеленского привел китайцев в ярость
Читатели китайского издания "Гуанча" раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о прибытии американских танков Abrams. "Не знаю, чем может РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:17
2023-09-26T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
владимир путин
украина
сша
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о прибытии американских танков Abrams. "Не знаю, чем может похвастаться танк М1 "Абрамс" — однажды его уже разбили в пух и прах солдаты, сражавшиеся против США в Ираке", — написал один из комментаторов. "Консервные банки "Леопард 2" уже вскрыты, банки "Челленджер" — тоже, давайте подождем и посмотрим видео, как вскрывают М1", — поддержал другой. "Леопард 2" уже низвергнут с пьедестала, еще один бог вот-вот будет уничтожен!", — отметил третий. "В российской коллекции скоро появится еще один трофей", — поделился мнением еще один пользователь. "Теперь Россия сможет собрать полный набор экспонатов из серии "танковое кладбище", — заключили читатели. В Белом доме ранее подтвердили, что первая партия Abrams прибыла на Украину, всего США намерены поставить 31 танк. При этом, как сообщала газета Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что поставка Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте. Глава украинской разведки Кирилл Буданов также признавал, что эти танки на передовой "долго не проживут". Президент России Владимир Путин, говорят о поставленных ранее Киеву немецких танках Leopard и БМП производства США Bradley, отмечал, что они "прекрасно горят".Читайте остальные комментарии на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230926/zelenskiy-1898717502.html
https://ria.ru/20230926/zelenskiy-1898687071.html
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в мире, россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, США
"Низвергнут". Поступок Зеленского привел китайцев в ярость

Читатели Гуанча раскритиковали поставки Украине танков Abrams

© AP Photo / Eduardo MunozВладимир Зеленского
Владимир Зеленского - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz
Владимир Зеленского. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о прибытии американских танков Abrams.

"Не знаю, чем может похвастаться танк М1 "Абрамс" — однажды его уже разбили в пух и прах солдаты, сражавшиеся против США в Ираке", — написал один из комментаторов.
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"Консервные банки "Леопард 2" уже вскрыты, банки "Челленджер" — тоже, давайте подождем и посмотрим видео, как вскрывают М1", — поддержал другой.

"Леопард 2" уже низвергнут с пьедестала, еще один бог вот-вот будет уничтожен!", — отметил третий.

"В российской коллекции скоро появится еще один трофей", — поделился мнением еще один пользователь.
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"Теперь Россия сможет собрать полный набор экспонатов из серии "танковое кладбище", — заключили читатели.

В Белом доме ранее подтвердили, что первая партия Abrams прибыла на Украину, всего США намерены поставить 31 танк. При этом, как сообщала газета Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что поставка Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте. Глава украинской разведки Кирилл Буданов также признавал, что эти танки на передовой "долго не проживут". Президент России Владимир Путин, говорят о поставленных ранее Киеву немецких танках Leopard и БМП производства США Bradley, отмечал, что они "прекрасно горят".

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаСША
 
 
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