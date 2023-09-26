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Развожаев предупредил о противодиверсионных учениях в Севастополе
Развожаев предупредил о противодиверсионных учениях в Севастополе - РИА Новости, 26.09.2023
Развожаев предупредил о противодиверсионных учениях в Севастополе
Черноморский флот вечером во вторник проводит противодиверсионные учения в Камышевой и Стрелецкой бухтах Севастополя и на входах в Севастопольскую бухту,... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T19:11
2023-09-26T19:11
2023-09-26T19:11
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Черноморский флот вечером во вторник проводит противодиверсионные учения в Камышевой и Стрелецкой бухтах Севастополя и на входах в Севастопольскую бухту, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. "Ориентировочно с 19.00 до 20.00 в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного мола флот будет проводить тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения - ред.)", - отметил губернатор в своем телеграм-канале.
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
Развожаев предупредил о противодиверсионных учениях в Севастополе
Развожаев предупредил о противодиверсионных учениях в бухтах Севастополя