https://ria.ru/20230926/ucheniya-1898812483.html

Развожаев предупредил о противодиверсионных учениях в Севастополе

Развожаев предупредил о противодиверсионных учениях в Севастополе - РИА Новости, 26.09.2023

Развожаев предупредил о противодиверсионных учениях в Севастополе

Черноморский флот вечером во вторник проводит противодиверсионные учения в Камышевой и Стрелецкой бухтах Севастополя и на входах в Севастопольскую бухту,... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T19:11

2023-09-26T19:11

2023-09-26T19:11

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Черноморский флот вечером во вторник проводит противодиверсионные учения в Камышевой и Стрелецкой бухтах Севастополя и на входах в Севастопольскую бухту, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. "Ориентировочно с 19.00 до 20.00 в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного мола флот будет проводить тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения - ред.)", - отметил губернатор в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230926/taganrog-1898659383.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев