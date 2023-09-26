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Шойгу рассказал об учениях Тихоокеанского флота - РИА Новости, 26.09.2023
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13:37 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/ucheniya-1898713755.html
Шойгу рассказал об учениях Тихоокеанского флота
Шойгу рассказал об учениях Тихоокеанского флота - РИА Новости, 26.09.2023
Шойгу рассказал об учениях Тихоокеанского флота
Тихоокеанский флот (ТОФ) подтвердил высокий уровень морской, полевой и воздушной выучки личного состава, готовность к решению задач в Арктике, заявил во вторник РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:37
2023-09-26T13:37
арктика
россия
сергей шойгу
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Тихоокеанский флот (ТОФ) подтвердил высокий уровень морской, полевой и воздушной выучки личного состава, готовность к решению задач в Арктике, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России. За предыдущие несколько месяцев ТОФ участвовал в оперативном учении, российско-китайском учении "Север. Взаимодействие-2023", учении "Финвал-2023" под руководством главнокомандующего ВМФ. "Тихоокеанский флот подтвердил высокий уровень морской, полевой и воздушной выучки личного состава, готовность к решению задач в условиях Арктики", - сказал Шойгу. Он отметил, что в июне состоялось оперативное учение Тихоокеанского флота с группировкой сил в дальней морской зоне. К нему привлекалось свыше 11 тысяч военнослужащих, 67 кораблей и судов обеспечения, 35 самолетов и вертолетов. В рамках укрепления стратегического партнерства и расширения сотрудничества в военно-морской области с 20 по 23 июля проведено российско-китайское учение "Север. Взаимодействие-2023". Двенадцать кораблей различных классов, в том числе подводная лодка, а также 28 самолетов и 10 вертолетов двух стран отработали совместные действия в различных условиях обстановки. Двадцать пятого сентября на северо-востоке России завершилось учение "Финвал-2023" под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом. К нему привлекалось порядка 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники. В ходе учения успешно выполнены совместные ракетные стрельбы надводными кораблями, подводными лодками и береговыми комплексами Тихоокеанского флота. "Морская авиация флота отработала задачи по перехвату и уничтожению воздушных целей вероятного противника, а также постановку оборонительных минных заграждений в Чукотском море", - сказал министр.
https://ria.ru/20230915/vmf-1896465607.html
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арктика, россия, сергей шойгу, тихоокеанский флот вмф россии
Арктика, Россия, Сергей Шойгу, Тихоокеанский флот ВМФ России
Шойгу рассказал об учениях Тихоокеанского флота

Шойгу: ТОФ на учениях подтвердил высокий уровень выучки, в том числе в Арктике

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль ВМФ РФ "Адмирал Трибуц"
Большой противолодочный корабль ВМФ РФ Адмирал Трибуц
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Большой противолодочный корабль ВМФ РФ "Адмирал Трибуц". Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Тихоокеанский флот (ТОФ) подтвердил высокий уровень морской, полевой и воздушной выучки личного состава, готовность к решению задач в Арктике, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
За предыдущие несколько месяцев ТОФ участвовал в оперативном учении, российско-китайском учении "Север. Взаимодействие-2023", учении "Финвал-2023" под руководством главнокомандующего ВМФ.
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"Тихоокеанский флот подтвердил высокий уровень морской, полевой и воздушной выучки личного состава, готовность к решению задач в условиях Арктики", - сказал Шойгу.
Он отметил, что в июне состоялось оперативное учение Тихоокеанского флота с группировкой сил в дальней морской зоне. К нему привлекалось свыше 11 тысяч военнослужащих, 67 кораблей и судов обеспечения, 35 самолетов и вертолетов.
В рамках укрепления стратегического партнерства и расширения сотрудничества в военно-морской области с 20 по 23 июля проведено российско-китайское учение "Север. Взаимодействие-2023".
Двенадцать кораблей различных классов, в том числе подводная лодка, а также 28 самолетов и 10 вертолетов двух стран отработали совместные действия в различных условиях обстановки.
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Двадцать пятого сентября на северо-востоке России завершилось учение "Финвал-2023" под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом. К нему привлекалось порядка 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники. В ходе учения успешно выполнены совместные ракетные стрельбы надводными кораблями, подводными лодками и береговыми комплексами Тихоокеанского флота.
"Морская авиация флота отработала задачи по перехвату и уничтожению воздушных целей вероятного противника, а также постановку оборонительных минных заграждений в Чукотском море", - сказал министр.
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АрктикаРоссияСергей ШойгуТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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