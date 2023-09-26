https://ria.ru/20230926/turtsiya-1898619411.html

Источник в Турции прокомментировал обвинения в помощи России с санкциями

Источник в Турции прокомментировал обвинения в помощи России с санкциями - РИА Новости, 26.09.2023

Источник в Турции прокомментировал обвинения в помощи России с санкциями

Обвинения в отношении Анкары в якобы помощи российским компаниям обходить западные санкции являются необоснованными, политика турецкой стороны в вопросе санкций РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T06:07

2023-09-26T06:07

2023-09-26T06:07

россия

турция

анкара (провинция)

энтони блинкен

мевлют чавушоглу

ибрагим калын

нато

в мире

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АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Обвинения в отношении Анкары в якобы помощи российским компаниям обходить западные санкции являются необоснованными, политика турецкой стороны в вопросе санкций принципиальна, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции. Анкара расследует информацию о включении турецких компаний в санкционный список США, связывать данный шаг с процессом членства Швеции в НАТО неуместно, заявил ранее РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. "Наша позиция неоднократно высказывалась нашим лидером, господином президентом (Тайипом Эрдоганом). В этом вопросы мы принципиальны. Мы, прежде всего, учитываем свои национальные интересы. Мы ввели положения Конвенции Монтрё, выступаем за территориальную целостность Украины, выступаем с предложениями о посредничестве, мы – архитекторы черноморской зерновой инициативы. Мы не присоединяемся к санкциям (против России), но и не помогаем обходить санкции. Как можно обвинять нашу страну, ссылаясь на необоснованные обвинения?" - заявил собеседник агентства. Ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном занимавший тогда пост главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что если Турция введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Анкары. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти России отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230924/sukhogruz-1898383272.html

https://ria.ru/20230925/sdelka-1898404076.html

россия

турция

анкара (провинция)

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россия, турция, анкара (провинция), энтони блинкен, мевлют чавушоглу, ибрагим калын, нато, в мире