https://ria.ru/20230926/trump-1898845798.html
Суд отказал Трампу в прекращении разбирательства о мошенничестве
Суд отказал Трампу в прекращении разбирательства о мошенничестве - РИА Новости, 27.09.2023
Суд отказал Трампу в прекращении разбирательства о мошенничестве
Суд в Нью-Йорке отказал бывшему президенту США Дональду Трампу в прекращении разбирательства по гражданскому иску о мошенничестве при оценке активов, говорится... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-26T23:55
2023-09-26T23:55
2023-09-27T00:05
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ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Суд в Нью-Йорке отказал бывшему президенту США Дональду Трампу в прекращении разбирательства по гражданскому иску о мошенничестве при оценке активов, говорится в постановлении инстанции.Как говорится в опубликованном решении суда, защите Трампа отказано в ходатайстве о прекращении разбирательства. Политик и его компании, как решил суд, "могут нести ответственность в рамках закона".Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс ранее заявила, что Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. Она считает, что такое мошенничество помогало экс-президенту получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.В 2022 году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставление ложных сведений. Генпрокурор потребовала также, чтобы суд запретил политику и его детям участвовать в компаниях или корпорациях в Нью-Йорке и возглавлять их, а также лишил его возможности подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Джеймс также просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.
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в мире, нью-йорк (город), сша, майами, дональд трамп, арест трампа
В мире, Нью-Йорк (город), США, Майами, Дональд Трамп, Арест Трампа
Суд отказал Трампу в прекращении разбирательства о мошенничестве
Суд в Нью-Йорке отказал Трампу в прекращении разбирательства о мошенничестве
ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Суд в Нью-Йорке отказал бывшему президенту США Дональду Трампу в прекращении разбирательства по гражданскому иску о мошенничестве при оценке активов, говорится в постановлении инстанции.
Как говорится в опубликованном решении суда, защите Трампа отказано в ходатайстве о прекращении разбирательства. Политик и его компании, как решил суд, "могут нести ответственность в рамках закона".
Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс ранее заявила, что Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. Она считает, что такое мошенничество помогало экс-президенту получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами
, отеля в Вашингтоне
и гостиницы в Чикаго
.
В 2022 году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставление ложных сведений. Генпрокурор потребовала также, чтобы суд запретил политику и его детям участвовать в компаниях или корпорациях в Нью-Йорке и возглавлять их, а также лишил его возможности подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Джеймс также просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.
Экс-прокурор МУС присоединился к обвинению Трампа