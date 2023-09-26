https://ria.ru/20230926/trump-1898843090.html

Экс-прокурор МУС присоединился к обвинению Трампа

Экс-прокурор МУС присоединился к обвинению Трампа - РИА Новости, 26.09.2023

Экс-прокурор МУС присоединился к обвинению Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что к команде обвинителей по его делу добавился бывший прокурор Международного уголовного суда. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T23:06

2023-09-26T23:06

2023-09-26T23:06

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джо байден

международный уголовный суд

арест трампа

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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что к команде обвинителей по его делу добавился бывший прокурор Международного уголовного суда. "Невменяемый спецпрокурор Джек Смит добавил обвинителя военных преступников из Гааги к своей команде сумасшедших, которые тяжело работают над вмешательством в выборы и надеждами на разрушение Трампа, поскольку я обхожу Джо Байдена по всем показателям", - написал политик в своей соцсети Truth Social. Как заявил Трамп, обвинители в связи с его успехами в соцопросах "становятся все более сумасшедшими". "Затребованное Байденом обвинение для его политических оппонентов неприемлемо. Эти марксисто-фашисты убивают нашу страну, но мы им не позволим. Это называется мошенничество банановой республики", - написал Трамп. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.

https://ria.ru/20230917/risk-1896842470.html

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в мире, сша, гаага, дональд трамп, джо байден, международный уголовный суд, арест трампа