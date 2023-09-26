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Экс-прокурор МУС присоединился к обвинению Трампа
Экс-прокурор МУС присоединился к обвинению Трампа - РИА Новости, 26.09.2023
Экс-прокурор МУС присоединился к обвинению Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что к команде обвинителей по его делу добавился бывший прокурор Международного уголовного суда. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T23:06
2023-09-26T23:06
2023-09-26T23:06
в мире
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международный уголовный суд
арест трампа
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что к команде обвинителей по его делу добавился бывший прокурор Международного уголовного суда. "Невменяемый спецпрокурор Джек Смит добавил обвинителя военных преступников из Гааги к своей команде сумасшедших, которые тяжело работают над вмешательством в выборы и надеждами на разрушение Трампа, поскольку я обхожу Джо Байдена по всем показателям", - написал политик в своей соцсети Truth Social. Как заявил Трамп, обвинители в связи с его успехами в соцопросах "становятся все более сумасшедшими". "Затребованное Байденом обвинение для его политических оппонентов неприемлемо. Эти марксисто-фашисты убивают нашу страну, но мы им не позволим. Это называется мошенничество банановой республики", - написал Трамп. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.
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в мире, сша, гаага, дональд трамп, джо байден, международный уголовный суд, арест трампа
В мире, США, Гаага, Дональд Трамп, Джо Байден, Международный уголовный суд, Арест Трампа
Экс-прокурор МУС присоединился к обвинению Трампа
Трамп: экс-прокурор МУС поддержал обвинение по делу о вмешательстве в выборы
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что к команде обвинителей по его делу добавился бывший прокурор Международного уголовного суда.
"Невменяемый спецпрокурор Джек Смит добавил обвинителя военных преступников из Гааги
к своей команде сумасшедших, которые тяжело работают над вмешательством в выборы и надеждами на разрушение Трампа, поскольку я обхожу Джо Байдена
по всем показателям", - написал политик в своей соцсети Truth Social.
Как заявил Трамп, обвинители в связи с его успехами в соцопросах "становятся все более сумасшедшими".
"Затребованное Байденом обвинение для его политических оппонентов неприемлемо. Эти марксисто-фашисты убивают нашу страну, но мы им не позволим. Это называется мошенничество банановой республики", - написал Трамп.
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.
Трамп заявил, что не беспокоится из-за риска попасть в тюрьму