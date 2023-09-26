https://ria.ru/20230926/trump-1898822026.html

Трамп может ослабить санкции против России в случае переизбрания, пишут СМИ

Трамп может ослабить санкции против России в случае переизбрания, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2023

Трамп может ослабить санкции против России в случае переизбрания, пишут СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп может ослабить санкции против России и замедлить поставку вооружений Украине в случае избрания президентом страны на второй... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T20:17

2023-09-26T20:17

2023-09-26T20:17

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп может ослабить санкции против России и замедлить поставку вооружений Украине в случае избрания президентом страны на второй срок в 2024 году, пишет обозреватель газеты Financial Times Джанан Ганеш. "При Трампе США уменьшат охват санкций против России или ослабят контроль за их исполнением. Они также замедлят поставку вооружений Украине. Это будет объяснено тем, что интересы США должны учитываться в первую очередь", - пишет обозреватель. Помимо этого, в материале говорится, что Трамп "усилит свои прошлые угрозы" в отношении участия США в международных соглашениях, в частности, это может касаться договоренностей с НАТО, а также Южной Кореей и Японией. Кроме того, обозреватель полагает, что Трамп может вновь нацелиться на ВТО. Трамп, вероятно, не будет заинтересован в сдерживании Китая, если будет ощущать уважение к США со стороны Пекина в экономических отношениях, пишет Financial Times. При этом по-прежнему неясным остается позиция Трампа в отношении Тайваня, который бывший президент США обвинил в "отнятии" бизнеса у США из-за высоких достижений в сфере производства полупроводников, отмечает обозреватель. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.

https://ria.ru/20230924/raskol-1898211384.html

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