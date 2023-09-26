https://ria.ru/20230926/trevoga-1898817479.html
По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.09.2023
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T19:38
2023-09-26T19:38
2023-09-26T19:49
специальная военная операция на украине
украина
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полтавская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее во вторник тревогу объявляли на всей территории Украины. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщал о повреждении объекта инфраструктуры в городе Никополь.Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги первым прозвучал в Киеве - в 19.33 (совпадает с мск). В течении минуты тревогу объявили в Черкасской, Днепропетровской, Киевской и Полтавской областях Украины. Спустя пару минут тревогу объявили на всей территории страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230926/kherson-1898805280.html
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украина, киев, полтавская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Полтавская область, Вооруженные силы РФ
По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу