Рейтинг@Mail.ru
Система ПВО отразила украинскую атаку на Токмак в Запорожской области - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 26.09.2023 (обновлено: 12:59 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/tokmak-1898691961.html
Система ПВО отразила украинскую атаку на Токмак в Запорожской области
Система ПВО отразила украинскую атаку на Токмак в Запорожской области - РИА Новости, 26.09.2023
Система ПВО отразила украинскую атаку на Токмак в Запорожской области
Система ПВО отразила украинскую атаку на город Токмак в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:33
2023-09-26T12:59
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
россия
токмак
вооруженные силы украины
владимир рогов
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893924449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75c00e10787444b7b87b8e3268685fb5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Система ПВО отразила украинскую атаку на город Токмак в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале."Токмак под огнём боевиков ВСУ. Система ПВО отразила очередную украинскую атаку на Токмак. В 11.05 нацисты попытались нанести удар по городу Токмак. Сработала система ПВО ВС РФ", - написал Рогов. По его словам, информация о жертвах и разрушениях уточняется. В оперативных службах региона подтвердили информацию об отражении силами ПВО атаки на город Токмак."В 11:05 мск преступный киевский режим попытался нанести удар по городу Токмак. Сработала система ПВО ВС РФ. Сведения о жертвах и разрушениях не поступали", - сообщил представитель оперативных служб.В воскресенье в результате ракетного обстрела Токмака один человек погиб и 11 получили ранения, сообщала администрация Запорожской области. Позже в СК РФ заявили о 14 пострадавших от обстрела.
https://ria.ru/20230925/tokmak-1898467204.html
запорожская область
россия
токмак
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893924449_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_5253b556d25bc2927507b162102661d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, запорожская область, россия, токмак, вооруженные силы украины, владимир рогов, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Россия, Токмак, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Система ПВО отразила украинскую атаку на Токмак в Запорожской области

Рогов сообщил об отраженном украинском ударе по Токмаку в Запорожской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО
Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Система ПВО отразила украинскую атаку на город Токмак в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"Токмак под огнём боевиков ВСУ. Система ПВО отразила очередную украинскую атаку на Токмак. В 11.05 нацисты попытались нанести удар по городу Токмак. Сработала система ПВО ВС РФ", - написал Рогов. По его словам, информация о жертвах и разрушениях уточняется.
В оперативных службах региона подтвердили информацию об отражении силами ПВО атаки на город Токмак.
"В 11:05 мск преступный киевский режим попытался нанести удар по городу Токмак. Сработала система ПВО ВС РФ. Сведения о жертвах и разрушениях не поступали", - сообщил представитель оперативных служб.
В воскресенье в результате ракетного обстрела Токмака один человек погиб и 11 получили ранения, сообщала администрация Запорожской области. Позже в СК РФ заявили о 14 пострадавших от обстрела.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Балицкий рассказал о состоянии детей, раненных при ударе ВСУ по Токмаку
Вчера, 12:29
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьРоссияТокмакВооруженные силы УкраиныВладимир РоговУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала