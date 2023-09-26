https://ria.ru/20230926/tokmak-1898691961.html
Система ПВО отразила украинскую атаку на Токмак в Запорожской области
Система ПВО отразила украинскую атаку на Токмак в Запорожской области - РИА Новости, 26.09.2023
Система ПВО отразила украинскую атаку на Токмак в Запорожской области
Система ПВО отразила украинскую атаку на город Токмак в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:33
2023-09-26T12:33
2023-09-26T12:59
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
россия
токмак
вооруженные силы украины
владимир рогов
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Система ПВО отразила украинскую атаку на город Токмак в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале."Токмак под огнём боевиков ВСУ. Система ПВО отразила очередную украинскую атаку на Токмак. В 11.05 нацисты попытались нанести удар по городу Токмак. Сработала система ПВО ВС РФ", - написал Рогов. По его словам, информация о жертвах и разрушениях уточняется. В оперативных службах региона подтвердили информацию об отражении силами ПВО атаки на город Токмак."В 11:05 мск преступный киевский режим попытался нанести удар по городу Токмак. Сработала система ПВО ВС РФ. Сведения о жертвах и разрушениях не поступали", - сообщил представитель оперативных служб.В воскресенье в результате ракетного обстрела Токмака один человек погиб и 11 получили ранения, сообщала администрация Запорожской области. Позже в СК РФ заявили о 14 пострадавших от обстрела.
https://ria.ru/20230925/tokmak-1898467204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Система ПВО отразила украинскую атаку на Токмак в Запорожской области
Рогов сообщил об отраженном украинском ударе по Токмаку в Запорожской области