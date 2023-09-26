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Спасатели нашли тело женщины, утонувшей при обрушении берега реки на Колыме - РИА Новости, 26.09.2023
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08:31 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/telo-1898626861.html
Спасатели нашли тело женщины, утонувшей при обрушении берега реки на Колыме
Спасатели нашли тело женщины, утонувшей при обрушении берега реки на Колыме - РИА Новости, 26.09.2023
Спасатели нашли тело женщины, утонувшей при обрушении берега реки на Колыме
Спасатели обнаружили тело женщины, утонувшей во время обрушения береговой линии реки под Магаданом, сообщает СУСК России по региону на сайте. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T08:31
2023-09-26T08:31
происшествия
магадан
магаданская область
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МАГАДАН, 26 сен - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело женщины, утонувшей во время обрушения береговой линии реки под Магаданом, сообщает СУСК России по региону на сайте. Ранее сообщалось, что женщина, которая предположительно осталась в салоне утонувшей иномарки в месте слияния рек Хасын и Уптар под Магаданом. На месте ЧП двое суток работали спасатели и полицейские. "Женщина и ее 50-летний знакомый находились в салоне автомобиля вблизи поселка Сплавная в районе слияния рек Хасын и Уптар, где произошло обрушение береговой линии и автомобиль смыло в реку. В результате происшествия мужчина смог самостоятельно выбраться из воды, а женщина безвестно исчезла. В ночь с 25 на 26 сентября ее тело без признаков жизни обнаружено вниз по течению реки Хасын в трехстах метрах выше места слияния с ручьем Омчак", - говорится в сообщении. Дополняется, что следователи проводят доследственную процессуальную проверку по факту гибели женщины в Хасынском городском округе Магаданской области. "На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. С целью установления причины смерти назначена судебная медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются и выясняются обстоятельства гибели женщины, в том числе предшествующие ее безвестному исчезновению", - сообщает следствие.
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происшествия, магадан, магаданская область
Происшествия, Магадан, Магаданская область
Спасатели нашли тело женщины, утонувшей при обрушении берега реки на Колыме

Найдено тело женщины, утонувшей в иномарке у поселка Сплавная под Магаданом

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МАГАДАН, 26 сен - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело женщины, утонувшей во время обрушения береговой линии реки под Магаданом, сообщает СУСК России по региону на сайте.
Ранее сообщалось, что женщина, которая предположительно осталась в салоне утонувшей иномарки в месте слияния рек Хасын и Уптар под Магаданом. На месте ЧП двое суток работали спасатели и полицейские.
«
"Женщина и ее 50-летний знакомый находились в салоне автомобиля вблизи поселка Сплавная в районе слияния рек Хасын и Уптар, где произошло обрушение береговой линии и автомобиль смыло в реку. В результате происшествия мужчина смог самостоятельно выбраться из воды, а женщина безвестно исчезла. В ночь с 25 на 26 сентября ее тело без признаков жизни обнаружено вниз по течению реки Хасын в трехстах метрах выше места слияния с ручьем Омчак", - говорится в сообщении.
Дополняется, что следователи проводят доследственную процессуальную проверку по факту гибели женщины в Хасынском городском округе Магаданской области.
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. С целью установления причины смерти назначена судебная медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются и выясняются обстоятельства гибели женщины, в том числе предшествующие ее безвестному исчезновению", - сообщает следствие.
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