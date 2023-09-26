Спасатели нашли тело женщины, утонувшей при обрушении берега реки на Колыме
Найдено тело женщины, утонувшей в иномарке у поселка Сплавная под Магаданом
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МАГАДАН, 26 сен - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело женщины, утонувшей во время обрушения береговой линии реки под Магаданом, сообщает СУСК России по региону на сайте.
Ранее сообщалось, что женщина, которая предположительно осталась в салоне утонувшей иномарки в месте слияния рек Хасын и Уптар под Магаданом. На месте ЧП двое суток работали спасатели и полицейские.
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"Женщина и ее 50-летний знакомый находились в салоне автомобиля вблизи поселка Сплавная в районе слияния рек Хасын и Уптар, где произошло обрушение береговой линии и автомобиль смыло в реку. В результате происшествия мужчина смог самостоятельно выбраться из воды, а женщина безвестно исчезла. В ночь с 25 на 26 сентября ее тело без признаков жизни обнаружено вниз по течению реки Хасын в трехстах метрах выше места слияния с ручьем Омчак", - говорится в сообщении.
Дополняется, что следователи проводят доследственную процессуальную проверку по факту гибели женщины в Хасынском городском округе Магаданской области.
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. С целью установления причины смерти назначена судебная медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются и выясняются обстоятельства гибели женщины, в том числе предшествующие ее безвестному исчезновению", - сообщает следствие.