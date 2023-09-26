https://ria.ru/20230926/telo-1898626861.html

Спасатели нашли тело женщины, утонувшей при обрушении берега реки на Колыме

Спасатели нашли тело женщины, утонувшей при обрушении берега реки на Колыме - РИА Новости, 26.09.2023

Спасатели нашли тело женщины, утонувшей при обрушении берега реки на Колыме

Спасатели обнаружили тело женщины, утонувшей во время обрушения береговой линии реки под Магаданом, сообщает СУСК России по региону на сайте. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T08:31

2023-09-26T08:31

2023-09-26T08:31

происшествия

магадан

магаданская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583597_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_97aa777c406e35706b87f58657a69c79.jpg

МАГАДАН, 26 сен - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело женщины, утонувшей во время обрушения береговой линии реки под Магаданом, сообщает СУСК России по региону на сайте. Ранее сообщалось, что женщина, которая предположительно осталась в салоне утонувшей иномарки в месте слияния рек Хасын и Уптар под Магаданом. На месте ЧП двое суток работали спасатели и полицейские. "Женщина и ее 50-летний знакомый находились в салоне автомобиля вблизи поселка Сплавная в районе слияния рек Хасын и Уптар, где произошло обрушение береговой линии и автомобиль смыло в реку. В результате происшествия мужчина смог самостоятельно выбраться из воды, а женщина безвестно исчезла. В ночь с 25 на 26 сентября ее тело без признаков жизни обнаружено вниз по течению реки Хасын в трехстах метрах выше места слияния с ручьем Омчак", - говорится в сообщении. Дополняется, что следователи проводят доследственную процессуальную проверку по факту гибели женщины в Хасынском городском округе Магаданской области. "На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. С целью установления причины смерти назначена судебная медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются и выясняются обстоятельства гибели женщины, в том числе предшествующие ее безвестному исчезновению", - сообщает следствие.

https://ria.ru/20230723/lodka-1885841332.html

магадан

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, магадан, магаданская область