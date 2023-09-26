https://ria.ru/20230926/tekhnologii-1898785948.html
Чернышенко рассказал об ожидаемом эффекте от массового внедрения ИИ
Чернышенко рассказал об ожидаемом эффекте от массового внедрения ИИ - РИА Новости, 26.09.2023
Чернышенко рассказал об ожидаемом эффекте от массового внедрения ИИ
Совокупный эффект от массового внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) к 2030 году может обеспечить рост номинального ВВП России на 11,2 триллиона... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:28
2023-09-26T17:28
2023-09-26T17:28
технологии
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Совокупный эффект от массового внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) к 2030 году может обеспечить рост номинального ВВП России на 11,2 триллиона рублей при условии максимальных инвестиций, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на стратегической сессии "Развитие искусственного интеллекта". "При максимальных инвестициях за 5 лет прогнозируется дополнительный прирост ВВП от массового внедрения ИИ в объеме 11,2 триллиона рублей накопительным итогом к 2030 году", - заявил Чернышенко. Он также сообщил, что благодаря реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта к 2030 году будут запущены 300 научно-исследовательских и прикладных проектов, в том числе с международным участием. Также к этому времени 5 тысяч организаций получат льготный доступ к вычислительным мощностям для разработки ИИ, 95% всех компаний будут применять ИИ, в том числе благодаря господдержке, а 85% всех занятых в экономике будут знать, как применять ИИ для решения рабочих задач. Чернышенко добавил, что объем российского рынка ИИ стабильно растет: в 2021 году он составлял более 550 миллиардов рублей, а в 2022 году – уже порядка 650 миллиардов рублей. "По оценке экспертов, в 2025 году ИИ позволит российским организациям сэкономить около 1 триллиона рублей", - подчеркнул он. По словам вице-премьера, уже сейчас благодаря ИИ "Яндекс" выводит беспилотные такси на городские маршруты, беспилотные грузовики "Камаз" этим летом стали перевозить грузы по трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург и по дорогам Арктики. "Они безопасны и позволяют на 10-15% снизить издержки при грузоперевозках", - подчеркнул он, напомнив также, что на Московском центральном кольце (МЦК) в 2024 году начнут ходить беспилотные "Ласточки". В свою очередь, во время пандемии COVID-19 при обработке сотен тысяч снимков точность определения ковидной пневмонии благодаря ИИ достигла практически 100%, и в разы увеличилась скорость анализа информации для постановки диагноза, добавил Чернышенко.
https://ria.ru/20230926/tekhnologii-1898743291.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, дмитрий чернышенко, россия
Технологии, Дмитрий Чернышенко, Россия
Чернышенко рассказал об ожидаемом эффекте от массового внедрения ИИ
Чернышенко: массовое внедрение ИИ к 2030 году увеличит ВВП на 11,2 трлн рублей
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Совокупный эффект от массового внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) к 2030 году может обеспечить рост номинального ВВП России на 11,2 триллиона рублей при условии максимальных инвестиций, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на стратегической сессии "Развитие искусственного интеллекта".
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"При максимальных инвестициях за 5 лет прогнозируется дополнительный прирост ВВП от массового внедрения ИИ в объеме 11,2 триллиона рублей накопительным итогом к 2030 году", - заявил Чернышенко.
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Он также сообщил, что благодаря реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта к 2030 году будут запущены 300 научно-исследовательских и прикладных проектов, в том числе с международным участием. Также к этому времени 5 тысяч организаций получат льготный доступ к вычислительным мощностям для разработки ИИ, 95% всех компаний будут применять ИИ, в том числе благодаря господдержке, а 85% всех занятых в экономике будут знать, как применять ИИ для решения рабочих задач.
Чернышенко добавил, что объем российского рынка ИИ стабильно растет: в 2021 году он составлял более 550 миллиардов рублей, а в 2022 году – уже порядка 650 миллиардов рублей. "По оценке экспертов, в 2025 году ИИ позволит российским организациям сэкономить около 1 триллиона рублей", - подчеркнул он.
По словам вице-премьера, уже сейчас благодаря ИИ "Яндекс" выводит беспилотные такси на городские маршруты, беспилотные грузовики "Камаз" этим летом стали перевозить грузы по трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург и по дорогам Арктики. "Они безопасны и позволяют на 10-15% снизить издержки при грузоперевозках", - подчеркнул он, напомнив также, что на Московском центральном кольце (МЦК) в 2024 году начнут ходить беспилотные "Ласточки".
В свою очередь, во время пандемии COVID-19 при обработке сотен тысяч снимков точность определения ковидной пневмонии благодаря ИИ достигла практически 100%, и в разы увеличилась скорость анализа информации для постановки диагноза, добавил Чернышенко.
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