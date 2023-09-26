https://ria.ru/20230926/tekhnologii-1898743291.html

На развитие технологий ИИ выделят 5,2 миллиарда рублей

На развитие технологий ИИ выделят 5,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.09.2023

На развитие технологий ИИ выделят 5,2 миллиарда рублей

Власти России направят на развитие технологий искусственного интеллекта в 2024 году 5,2 миллиарда рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:08

2023-09-26T15:08

2023-09-26T15:27

михаил мишустин

россия

технологии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Власти России направят на развитие технологий искусственного интеллекта в 2024 году 5,2 миллиарда рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию искусственного интеллекта.Он напомнил, что президент России поручил кабмину актуализировать Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года."Всего на развитие искусственного интеллекта из федеральных средств на будущий год предусмотрено 5,2 миллиарда рублей", - сказал Мишустин.По словам премьера, объем рынка ИИ в России в прошлом году достиг почти 650 миллиардов рублей и вырос на 18%. "В этой области задействовано около 1000 российских организаций, которые входят в соответствующий реестр инновационных компаний", - продолжил премьер.Показатель внедрения ИИ в отраслях экономики достигает порядка 20%, в лидерах финансовых сектор."Потенциал, конечно, гораздо выше, чтобы раскрыть его в полной мере, надо активнее привлекать деловое сообщество. Мы, конечно, продолжим оказывать соответствующую финансовую помощь", - заключил глава кабмина.

https://ria.ru/20230901/ii-1893733940.html

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михаил мишустин, россия, технологии