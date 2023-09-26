https://ria.ru/20230926/ssha-1898763244.html

Инструктор из США усомнился в эффективности западной боевой доктрины

Инструктор из США усомнился в эффективности западной боевой доктрины - РИА Новости, 26.09.2023

Инструктор из США усомнился в эффективности западной боевой доктрины

Американский инструктор, который занимается обучением украинских солдат, заявил, что далеко не все западные военные методики пойдут на пользу ВСУ, а стандарты... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T16:17

2023-09-26T16:17

2023-09-26T16:17

в мире

афганистан

ирак

украина

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Американский инструктор, который занимается обучением украинских солдат, заявил, что далеко не все западные военные методики пойдут на пользу ВСУ, а стандарты НАТО - вообще понятие расплывчатое. "Если бы мы использовали здесь американскую доктрину, нам бы не поздоровилось", - приводит издание Business Insider слова американца с позывным "Джеки", который раньше воевал в Афганистане и Ираке. Он скептически относится к идее, согласно которой Украине нужно строго следовать канонам НАТО в процессе обучения - более того, по его словам, не совсем понятно, что это такое. "Я много раз слышал о "стандарте НАТО", "тренировках по стандартам НАТО" или "стандартах доктрины НАТО". Но польская пехота ведет сражения не так, как американская", - привел пример "Джеки". При этом по ряду направлений украинские военные дадут фору своим американским коллегам, продолжил ветеран. "Украинцы значительно опережают нас в интеграции небольших беспилотных систем", - заметил он. Журнал Foreign Policy ранее писал, что не менее 30 стран провели обучение 84 тысяч украинских военных на полигонах по всему миру.

https://ria.ru/20230926/ukraina-1898761854.html

https://ria.ru/20230926/kontrnastuplenie-1898758582.html

афганистан

ирак

украина

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в мире, афганистан, ирак, украина, нато, вооруженные силы украины