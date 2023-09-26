https://ria.ru/20230926/ssha-1898682016.html

Эксперты назвали поражение Франции в Африке предупреждением для США

Эксперты назвали поражение Франции в Африке предупреждением для США - РИА Новости, 26.09.2023

Эксперты назвали поражение Франции в Африке предупреждением для США

Вывод французских войск и отзыв посла из Нигера вкупе с рядом антифранцузских переворотов в других бывших колониях являются предостережением для Соединенных... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T12:09

2023-09-26T12:09

2023-09-26T12:09

в мире

франция

нигер

сахель

эммануэль макрон

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Вывод французских войск и отзыв посла из Нигера вкупе с рядом антифранцузских переворотов в других бывших колониях являются предостережением для Соединенных Штатов от повторения ошибок Франции, пишет издание Newsweek со ссылкой на экспертов. В конце минувшей недели президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что французские военные до конца года будут выведены из Нигера. Он также сообщил, что Франция отзывает своего посла в Ниамее. Как отмечает Newsweek, антифранцузские настроение также сильны в Буркина-Фасо, ЦАР и Мали. "Решение… Макрона вывести посла и войска из Нигера в соответствии с требованиями текущего военного руководства страны может послужить предупреждением для Соединенных Штатов относительно их позиции в неспокойном регионе, где Вашингтон старается нарастить влияние", - пишет Newsweek. Как поянил изданию аналитик из международной консалтинговой компании Oxford Analytica Натаниэль Пауэлл, ошибка Франции, из которой США должны вынести урок, касается ставки на коррумпированное и продажное местное правительство. "Когда и если эти режимы сбрасывают, их заграничных покровителей рассматривают как соучастников, из-за чего они могут потерять свое влияние", - сказал Пауэлл. По словам бывшего госсекретаря Франции по правам человека Рамы Яде, несмотря на то, что Франция и США остаются союзниками, Соединенные Штаты попытаются заполнить вакуум влияния, образовавшийся в Сахеле после ухода французских сил. При этом они изменят стратегию взаимодействия со странами региона. Изменение стратегии стран, пытающихся продвигать свое влияние в Сахеле, отметила и старший научный сотрудник программы глобального экономического управления в Оксфорде Фолашаде Суле. "Для западных держав Франция часто выступала ориентиром… Некоторые европейские страны переосмысливают… свою стратегию в Сахеле и франкоговорящей Африке в пользу более самостоятельного пути, пытаясь избежать распространения на них негативных настроений", - приводит Newsweek слова Суле. Пр мнению Суле, урок, который можно вынести из опыта Франции, заключается в необходимости соответствия интересов африканских стран и заграничных партнеров, рассчитывающих иметь свои военные миссии в регионе. Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. В стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи французских военных.

https://ria.ru/20230926/frantsiya-1898626388.html

https://ria.ru/20230926/frantsiya-1898680767.html

франция

нигер

сахель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, нигер, сахель , эммануэль макрон, переворот в нигере — 2023