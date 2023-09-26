https://ria.ru/20230926/ssha-1898682016.html
Эксперты назвали поражение Франции в Африке предупреждением для США
Эксперты назвали поражение Франции в Африке предупреждением для США - РИА Новости, 26.09.2023
Эксперты назвали поражение Франции в Африке предупреждением для США
Вывод французских войск и отзыв посла из Нигера вкупе с рядом антифранцузских переворотов в других бывших колониях являются предостережением для Соединенных... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:09
2023-09-26T12:09
2023-09-26T12:09
в мире
франция
нигер
сахель
эммануэль макрон
переворот в нигере — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224711_0:149:1490:987_1920x0_80_0_0_dbd08537dca58fe96fca158069ee238d.jpg
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Вывод французских войск и отзыв посла из Нигера вкупе с рядом антифранцузских переворотов в других бывших колониях являются предостережением для Соединенных Штатов от повторения ошибок Франции, пишет издание Newsweek со ссылкой на экспертов. В конце минувшей недели президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что французские военные до конца года будут выведены из Нигера. Он также сообщил, что Франция отзывает своего посла в Ниамее. Как отмечает Newsweek, антифранцузские настроение также сильны в Буркина-Фасо, ЦАР и Мали. "Решение… Макрона вывести посла и войска из Нигера в соответствии с требованиями текущего военного руководства страны может послужить предупреждением для Соединенных Штатов относительно их позиции в неспокойном регионе, где Вашингтон старается нарастить влияние", - пишет Newsweek. Как поянил изданию аналитик из международной консалтинговой компании Oxford Analytica Натаниэль Пауэлл, ошибка Франции, из которой США должны вынести урок, касается ставки на коррумпированное и продажное местное правительство. "Когда и если эти режимы сбрасывают, их заграничных покровителей рассматривают как соучастников, из-за чего они могут потерять свое влияние", - сказал Пауэлл. По словам бывшего госсекретаря Франции по правам человека Рамы Яде, несмотря на то, что Франция и США остаются союзниками, Соединенные Штаты попытаются заполнить вакуум влияния, образовавшийся в Сахеле после ухода французских сил. При этом они изменят стратегию взаимодействия со странами региона. Изменение стратегии стран, пытающихся продвигать свое влияние в Сахеле, отметила и старший научный сотрудник программы глобального экономического управления в Оксфорде Фолашаде Суле. "Для западных держав Франция часто выступала ориентиром… Некоторые европейские страны переосмысливают… свою стратегию в Сахеле и франкоговорящей Африке в пользу более самостоятельного пути, пытаясь избежать распространения на них негативных настроений", - приводит Newsweek слова Суле. Пр мнению Суле, урок, который можно вынести из опыта Франции, заключается в необходимости соответствия интересов африканских стран и заграничных партнеров, рассчитывающих иметь свои военные миссии в регионе. Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. В стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи французских военных.
https://ria.ru/20230926/frantsiya-1898626388.html
https://ria.ru/20230926/frantsiya-1898680767.html
франция
нигер
сахель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224711_87:0:1403:987_1920x0_80_0_0_692ad691eb2404881819fe36a294dbaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, нигер, сахель , эммануэль макрон, переворот в нигере — 2023
В мире, Франция, Нигер, Сахель , Эммануэль Макрон, Переворот в Нигере — 2023
Эксперты назвали поражение Франции в Африке предупреждением для США
Newsweek: поражение Франции в Африке является предупреждением для США
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости.
Вывод французских войск и отзыв посла из Нигера вкупе с рядом антифранцузских переворотов в других бывших колониях являются предостережением для Соединенных Штатов от повторения ошибок Франции, пишет издание
Newsweek со ссылкой на экспертов.
В конце минувшей недели президент Франции Эммануэль Макрон
объявил, что французские военные до конца года будут выведены из Нигера. Он также сообщил, что Франция отзывает своего посла в Ниамее
. Как отмечает Newsweek, антифранцузские настроение также сильны в Буркина-Фасо
, ЦАР
и Мали
.
Переворот в Нигере ударил по имиджу Франции и Макрона, считает эксперт
"Решение… Макрона вывести посла и войска из Нигера в соответствии с требованиями текущего военного руководства страны может послужить предупреждением для Соединенных Штатов относительно их позиции в неспокойном регионе, где Вашингтон
старается нарастить влияние", - пишет Newsweek.
Как поянил изданию аналитик из международной консалтинговой компании Oxford Analytica Натаниэль Пауэлл, ошибка Франции, из которой США
должны вынести урок, касается ставки на коррумпированное и продажное местное правительство.
"Когда и если эти режимы сбрасывают, их заграничных покровителей рассматривают как соучастников, из-за чего они могут потерять свое влияние", - сказал Пауэлл.
По словам бывшего госсекретаря Франции по правам человека Рамы Яде, несмотря на то, что Франция и США остаются союзниками, Соединенные Штаты попытаются заполнить вакуум влияния, образовавшийся в Сахеле
после ухода французских сил. При этом они изменят стратегию взаимодействия со странами региона.
Изменение стратегии стран, пытающихся продвигать свое влияние в Сахеле, отметила и старший научный сотрудник программы глобального экономического управления в Оксфорде
Фолашаде Суле.
"Для западных держав Франция часто выступала ориентиром… Некоторые европейские страны переосмысливают… свою стратегию в Сахеле и франкоговорящей Африке в пользу более самостоятельного пути, пытаясь избежать распространения на них негативных настроений", - приводит Newsweek слова Суле.
Пр мнению Суле, урок, который можно вынести из опыта Франции, заключается в необходимости соответствия интересов африканских стран и заграничных партнеров, рассчитывающих иметь свои военные миссии в регионе.
Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. В стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи французских военных.
Францию выгнали из Африки, заявила Ле Пен