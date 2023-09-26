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Российские войска отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 26.09.2023 (обновлено: 16:24 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/spetsoperatsiya-1898745204.html
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.09.2023
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные отразили две атаки ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:17
2023-09-26T16:24
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
запорожская область
киев
луганская народная республика
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские военные отразили две атаки ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.&quot;Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое&quot;, — говорится в публикации.Киев потерял на Запорожском направлении за минувшие сутки до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.Благодаря контрбатарейной борьбе артиллеристы вывели из строя самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США и гаубицу Д-30.Краснолиманское и Купянское направленияВооруженные силы ударили по позициям противника возле Берестового в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.&quot;За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих и два автомобиля. Поражена самоходная артиллерийская установка &quot;Гвоздика&quot;, — отметили в ведомстве.Кроме того, бойцы вывели из строя два полевых пункта боепитания подразделений ВСУ в районе Середина-Буда в Сумской области и Кисловки в Харьковской области.Российские военные отбили три атаки противника в районе Кузьмино и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике. Киев потерял более 90 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-20.Донецкое и Южнодонецкое направленияРоссийская армия сумела отразить четыре атаки украинских подразделений возле Красногоровки, Первомайского и Химика в Донецкой Народной Республике. Потери противника за сутки составили:Вооруженные силы отбили атаку ВСУ и в районе Старомайорского в ДНР, уничтожив несколько единиц техники. Киев потерял до 120 военных убитыми и ранеными.На Херсонском направлении ВС России уничтожили более пятнадцати украинских военнослужащих, а также десять автомобилей ВСУ.Кроме того, за минувшие сутки Воздушно-космические силы поразили истребитель Миг-29 Воздушных сил Украины на аэродроме Кульбакино в Николаевской области. Российские средства ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиационную бомба JDAM, противорадиолокационную ракету HARM и сбили 57 беспилотников.
https://ria.ru/20230926/vsu-1898703685.html
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украина
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РИА Новости
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Уничтожение пикапа ВСУ на Запорожском направлении
Уничтожение пикапа ВСУ на Запорожском направлении
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Киев, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

МО: российские войска отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские военные отразили две атаки ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
«

"Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое", — говорится в публикации.

Киев потерял на Запорожском направлении за минувшие сутки до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
Благодаря контрбатарейной борьбе артиллеристы вывели из строя самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США и гаубицу Д-30.
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13:12

Краснолиманское и Купянское направления

Вооруженные силы ударили по позициям противника возле Берестового в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.
«

"За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих и два автомобиля. Поражена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", — отметили в ведомстве.

Кроме того, бойцы вывели из строя два полевых пункта боепитания подразделений ВСУ в районе Середина-Буда в Сумской области и Кисловки в Харьковской области.
Российские военные отбили три атаки противника в районе Кузьмино и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике. Киев потерял более 90 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-20.
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Донецкое и Южнодонецкое направления

Российская армия сумела отразить четыре атаки украинских подразделений возле Красногоровки, Первомайского и Химика в Донецкой Народной Республике. Потери противника за сутки составили:
  • до 310 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • по пять танков и боевых машин пехоты;
  • восемь автомобилей;
  • американская артиллерийская система М777;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Вооруженные силы отбили атаку ВСУ и в районе Старомайорского в ДНР, уничтожив несколько единиц техники. Киев потерял до 120 военных убитыми и ранеными.
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На Херсонском направлении ВС России уничтожили более пятнадцати украинских военнослужащих, а также десять автомобилей ВСУ.
Кроме того, за минувшие сутки Воздушно-космические силы поразили истребитель Миг-29 Воздушных сил Украины на аэродроме Кульбакино в Николаевской области. Российские средства ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиационную бомба JDAM, противорадиолокационную ракету HARM и сбили 57 беспилотников.
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Вчера, 16:04
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьКиевЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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