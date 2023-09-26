Российские войска отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
МО: российские войска отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские военные отразили две атаки ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
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"Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое", — говорится в публикации.
Киев потерял на Запорожском направлении за минувшие сутки до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
Благодаря контрбатарейной борьбе артиллеристы вывели из строя самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США и гаубицу Д-30.
Краснолиманское и Купянское направления
Вооруженные силы ударили по позициям противника возле Берестового в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.
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"За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих и два автомобиля. Поражена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", — отметили в ведомстве.
Кроме того, бойцы вывели из строя два полевых пункта боепитания подразделений ВСУ в районе Середина-Буда в Сумской области и Кисловки в Харьковской области.
Российские военные отбили три атаки противника в районе Кузьмино и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике. Киев потерял более 90 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-20.
Донецкое и Южнодонецкое направления
Российская армия сумела отразить четыре атаки украинских подразделений возле Красногоровки, Первомайского и Химика в Донецкой Народной Республике. Потери противника за сутки составили:
- до 310 военнослужащих убитыми и ранеными;
- по пять танков и боевых машин пехоты;
- восемь автомобилей;
- американская артиллерийская система М777;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Вооруженные силы отбили атаку ВСУ и в районе Старомайорского в ДНР, уничтожив несколько единиц техники. Киев потерял до 120 военных убитыми и ранеными.
На Херсонском направлении ВС России уничтожили более пятнадцати украинских военнослужащих, а также десять автомобилей ВСУ.
Кроме того, за минувшие сутки Воздушно-космические силы поразили истребитель Миг-29 Воздушных сил Украины на аэродроме Кульбакино в Николаевской области. Российские средства ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиационную бомба JDAM, противорадиолокационную ракету HARM и сбили 57 беспилотников.