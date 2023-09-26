https://ria.ru/20230926/spetsoperatsiya-1898745204.html

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.09.2023

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные отразили две атаки ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:17

2023-09-26T15:17

2023-09-26T16:24

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

вооруженные силы украины

запорожская область

киев

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898755305_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b58c810202d7b9b44e329a7b774b2a00.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские военные отразили две атаки ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое", — говорится в публикации.Киев потерял на Запорожском направлении за минувшие сутки до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.Благодаря контрбатарейной борьбе артиллеристы вывели из строя самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США и гаубицу Д-30.Краснолиманское и Купянское направленияВооруженные силы ударили по позициям противника возле Берестового в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР."За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих и два автомобиля. Поражена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", — отметили в ведомстве.Кроме того, бойцы вывели из строя два полевых пункта боепитания подразделений ВСУ в районе Середина-Буда в Сумской области и Кисловки в Харьковской области.Российские военные отбили три атаки противника в районе Кузьмино и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике. Киев потерял более 90 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-20.Донецкое и Южнодонецкое направленияРоссийская армия сумела отразить четыре атаки украинских подразделений возле Красногоровки, Первомайского и Химика в Донецкой Народной Республике. Потери противника за сутки составили:Вооруженные силы отбили атаку ВСУ и в районе Старомайорского в ДНР, уничтожив несколько единиц техники. Киев потерял до 120 военных убитыми и ранеными.На Херсонском направлении ВС России уничтожили более пятнадцати украинских военнослужащих, а также десять автомобилей ВСУ.Кроме того, за минувшие сутки Воздушно-космические силы поразили истребитель Миг-29 Воздушных сил Украины на аэродроме Кульбакино в Николаевской области. Российские средства ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиационную бомба JDAM, противорадиолокационную ракету HARM и сбили 57 беспилотников.

https://ria.ru/20230926/vsu-1898703685.html

https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html

https://ria.ru/20230925/vsu-1898518916.html

россия

украина

сша

запорожская область

киев

луганская народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение пикапа ВСУ на Запорожском направлении Уничтожение пикапа ВСУ на Запорожском направлении 2023-09-26T15:17 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, вооруженные силы украины, запорожская область, киев, луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы рф