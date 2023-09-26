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ВС России продолжают активные действия по разгрому противника, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 26.09.2023 (обновлено: 13:38 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/spetsoperatsiya-1898704733.html
ВС России продолжают активные действия по разгрому противника, заявил Шойгу
ВС России продолжают активные действия по разгрому противника, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.09.2023
ВС России продолжают активные действия по разгрому противника, заявил Шойгу
Группировки Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают активные действия по разгрому украинских войск, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:13
2023-09-26T13:38
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Группировки Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают активные действия по разгрому украинских войск, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. "Группировки российских войск продолжают активные действия по разгрому противника", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
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Выступление Шойгу на коллегии Минобороны
Выступление Шойгу на коллегии Минобороны
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сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России продолжают активные действия по разгрому противника, заявил Шойгу

Шойгу: группировки ВС России продолжают активные действия по разгрому противника

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Группировки Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают активные действия по разгрому украинских войск, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Группировки российских войск продолжают активные действия по разгрому противника", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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