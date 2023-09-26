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Более 500 специалистов подготовят в кластере "Машиностроение" на Алтае - РИА Новости, 26.09.2023
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Алтайский край
Алтайский край
 
09:50 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/spetsialisty-1898639203.html
Более 500 специалистов подготовят в кластере "Машиностроение" на Алтае
Более 500 специалистов подготовят в кластере "Машиностроение" на Алтае - РИА Новости, 26.09.2023
Более 500 специалистов подготовят в кластере "Машиностроение" на Алтае
Более 500 специалистов подготовят в образовательном кластере "Машиностроение" для предприятий Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T09:50
2023-09-26T09:50
алтайский край
экономика
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 26 сен - РИА Новости. Более 500 специалистов подготовят в образовательном кластере "Машиностроение" для предприятий Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Более 500 специалистов подготовят в образовательном кластере "Машиностроение" для предприятий Алтайского края. Об этом... шла речь на оперативном совещании, которое провел губернатор Виктор Томенко. В крае к реализации федерального образовательного проекта "Профессионалитет" присоединились еще два промышленных предприятия - АЗПИ и "Барнаултрансмаш". Партнером проекта также остается приборостроительный завод "Ротор", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Алтайском крае проект запущен на базе Алтайского политехнического техникума. На эти цели большая часть инвестиций - 100 миллионов рублей - поступила из федерального бюджета. На реализацию проекта выделены также средства из краевого бюджета и средства предприятий, на них приобретены станки, инструменты и другое оборудование. "Речь идет об образовательном машиностроительном кластере с современными подходами к обучению: участники проекта осваивают оборудование и подходы к работе, которые пригодятся им после окончания программы. С 1 сентября этого года к обучению приступили около 250 участников "Профессионалитета", а за два года планируется подготовить больше 500 специалистов для промышленных предприятий", - отметил Томенко. Глава региона выразил уверенность в том, что количество участников проекта в крае будет расти, его партнерами станет еще больше компаний. "Ведь, как уже говорил, сейчас на многих предприятиях не только в нашем крае, но и по всей стране нужны сотрудники, обладающие навыками, необходимыми для работы в самых разных сферах промышленности", - отметил губернатор. Уточняется, что участники проекта по всей стране получают востребованные рабочие профессии с гарантией последующего трудоустройства на предприятиях.
https://ria.ru/20230916/sorevnovaniya-1896705050.html
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экономика, алтайский край, виктор томенко
Алтайский край, Экономика, Алтайский край, Виктор Томенко

Более 500 специалистов подготовят в кластере "Машиностроение" на Алтае

© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяОперативное совещание правительства Алтайского края о реализации федерального образовательного проекта "Профессионалитет"
Оперативное совещание правительства Алтайского края о реализации федерального образовательного проекта Профессионалитет - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Оперативное совещание правительства Алтайского края о реализации федерального образовательного проекта "Профессионалитет"
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 26 сен - РИА Новости. Более 500 специалистов подготовят в образовательном кластере "Машиностроение" для предприятий Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«
"Более 500 специалистов подготовят в образовательном кластере "Машиностроение" для предприятий Алтайского края. Об этом... шла речь на оперативном совещании, которое провел губернатор Виктор Томенко.
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В крае к реализации федерального образовательного проекта "Профессионалитет" присоединились еще два промышленных предприятия - АЗПИ и "Барнаултрансмаш". Партнером проекта также остается приборостроительный завод "Ротор", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Алтайском крае проект запущен на базе Алтайского политехнического техникума. На эти цели большая часть инвестиций - 100 миллионов рублей - поступила из федерального бюджета.
На реализацию проекта выделены также средства из краевого бюджета и средства предприятий, на них приобретены станки, инструменты и другое оборудование.
«
"Речь идет об образовательном машиностроительном кластере с современными подходами к обучению: участники проекта осваивают оборудование и подходы к работе, которые пригодятся им после окончания программы. С 1 сентября этого года к обучению приступили около 250 участников "Профессионалитета", а за два года планируется подготовить больше 500 специалистов для промышленных предприятий", - отметил Томенко.
Глава региона выразил уверенность в том, что количество участников проекта в крае будет расти, его партнерами станет еще больше компаний.
"Ведь, как уже говорил, сейчас на многих предприятиях не только в нашем крае, но и по всей стране нужны сотрудники, обладающие навыками, необходимыми для работы в самых разных сферах промышленности", - отметил губернатор.
Уточняется, что участники проекта по всей стране получают востребованные рабочие профессии с гарантией последующего трудоустройства на предприятиях.
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Алтайский крайЭкономикаАлтайский крайВиктор Томенко
 
 
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