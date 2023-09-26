https://ria.ru/20230926/spetsialisty-1898639203.html

Более 500 специалистов подготовят в кластере "Машиностроение" на Алтае

Более 500 специалистов подготовят в кластере "Машиностроение" на Алтае - РИА Новости, 26.09.2023

Более 500 специалистов подготовят в кластере "Машиностроение" на Алтае

Более 500 специалистов подготовят в образовательном кластере "Машиностроение" для предприятий Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T09:50

2023-09-26T09:50

2023-09-26T09:50

алтайский край

экономика

алтайский край

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 26 сен - РИА Новости. Более 500 специалистов подготовят в образовательном кластере "Машиностроение" для предприятий Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Более 500 специалистов подготовят в образовательном кластере "Машиностроение" для предприятий Алтайского края. Об этом... шла речь на оперативном совещании, которое провел губернатор Виктор Томенко. В крае к реализации федерального образовательного проекта "Профессионалитет" присоединились еще два промышленных предприятия - АЗПИ и "Барнаултрансмаш". Партнером проекта также остается приборостроительный завод "Ротор", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Алтайском крае проект запущен на базе Алтайского политехнического техникума. На эти цели большая часть инвестиций - 100 миллионов рублей - поступила из федерального бюджета. На реализацию проекта выделены также средства из краевого бюджета и средства предприятий, на них приобретены станки, инструменты и другое оборудование. "Речь идет об образовательном машиностроительном кластере с современными подходами к обучению: участники проекта осваивают оборудование и подходы к работе, которые пригодятся им после окончания программы. С 1 сентября этого года к обучению приступили около 250 участников "Профессионалитета", а за два года планируется подготовить больше 500 специалистов для промышленных предприятий", - отметил Томенко. Глава региона выразил уверенность в том, что количество участников проекта в крае будет расти, его партнерами станет еще больше компаний. "Ведь, как уже говорил, сейчас на многих предприятиях не только в нашем крае, но и по всей стране нужны сотрудники, обладающие навыками, необходимыми для работы в самых разных сферах промышленности", - отметил губернатор. Уточняется, что участники проекта по всей стране получают востребованные рабочие профессии с гарантией последующего трудоустройства на предприятиях.

https://ria.ru/20230916/sorevnovaniya-1896705050.html

https://ria.ru/20230822/zhivotnovodstvo-1891555565.html

алтайский край

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экономика, алтайский край, виктор томенко