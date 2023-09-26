https://ria.ru/20230926/slutskiy-1898748180.html

Слуцкий прокомментировал приглашение эсэсовца в парламент Канады

Слуцкий прокомментировал приглашение эсэсовца в парламент Канады - РИА Новости, 26.09.2023

Слуцкий прокомментировал приглашение эсэсовца в парламент Канады

Госдума рассматривает приглашение 98-летнего Ярослава Хунка в парламент Канады не как случайность, а как целенаправленный шаг, сообщил глава комитета ГД по... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:24

2023-09-26T15:24

2023-09-26T15:40

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канада

россия

женева (город)

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владимир зеленский

джастин трюдо

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Госдума рассматривает приглашение 98-летнего Ярослава Хунка в парламент Канады не как случайность, а как целенаправленный шаг, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий."Кто такой Хунка хорошо знают в той же Канаде и за ее пределами. Мы рассматриваем произошедшее вопиющее событие не как случайность, а как очередной шаг в целенаправленном выверенном курсе Канады и Запада в целом на переписывание истории в угоду политической конъюнктуре", - сказал он в ходе пленарного заседания.Парламентарий также отметил, что в России чтут своих героев, которые своими жизнями определили победу в Великой Отечественной войне."Действия парламента Канады... Грубо нарушили международное право... Они пытались отбелить военных преступников, в частности украинских военнослужащих воинов СС", - добавил Слуцкий.На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Постпред РФ при ООН в Женеве назвал такую попытку "героизировать нацистских преступников" возмутительной и отметил, что продолжит привлекать внимание мировой общественности на международных площадках к попыткам извратить историю Второй мировой войны и осквернить память всех её жертв.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования престарелого украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.

https://ria.ru/20230925/skandal-1898601859.html

https://ria.ru/20230925/natsist-1898582038.html

канада

россия

женева (город)

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госдума рф, канада, россия, женева (город), леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, джастин трюдо, оон