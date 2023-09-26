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Слуцкий прокомментировал приглашение эсэсовца в парламент Канады - РИА Новости, 26.09.2023
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15:24 26.09.2023 (обновлено: 15:40 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/slutskiy-1898748180.html
Слуцкий прокомментировал приглашение эсэсовца в парламент Канады
Слуцкий прокомментировал приглашение эсэсовца в парламент Канады - РИА Новости, 26.09.2023
Слуцкий прокомментировал приглашение эсэсовца в парламент Канады
Госдума рассматривает приглашение 98-летнего Ярослава Хунка в парламент Канады не как случайность, а как целенаправленный шаг, сообщил глава комитета ГД по... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:24
2023-09-26T15:40
госдума рф
канада
россия
женева (город)
леонид слуцкий (политик)
владимир зеленский
джастин трюдо
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Госдума рассматривает приглашение 98-летнего Ярослава Хунка в парламент Канады не как случайность, а как целенаправленный шаг, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий."Кто такой Хунка хорошо знают в той же Канаде и за ее пределами. Мы рассматриваем произошедшее вопиющее событие не как случайность, а как очередной шаг в целенаправленном выверенном курсе Канады и Запада в целом на переписывание истории в угоду политической конъюнктуре", - сказал он в ходе пленарного заседания.Парламентарий также отметил, что в России чтут своих героев, которые своими жизнями определили победу в Великой Отечественной войне."Действия парламента Канады... Грубо нарушили международное право... Они пытались отбелить военных преступников, в частности украинских военнослужащих воинов СС", - добавил Слуцкий.На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Постпред РФ при ООН в Женеве назвал такую попытку "героизировать нацистских преступников" возмутительной и отметил, что продолжит привлекать внимание мировой общественности на международных площадках к попыткам извратить историю Второй мировой войны и осквернить память всех её жертв.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования престарелого украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.
https://ria.ru/20230925/skandal-1898601859.html
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госдума рф, канада, россия, женева (город), леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, джастин трюдо, оон
Госдума РФ, Канада, Россия, Женева (город), Леонид Слуцкий (политик), Владимир Зеленский, Джастин Трюдо, ООН
Слуцкий прокомментировал приглашение эсэсовца в парламент Канады

Слуцкий: ГД не считает приглашение эсэсовца в парламент Канады случайностью

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Госдума рассматривает приглашение 98-летнего Ярослава Хунка в парламент Канады не как случайность, а как целенаправленный шаг, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Кто такой Хунка хорошо знают в той же Канаде и за ее пределами. Мы рассматриваем произошедшее вопиющее событие не как случайность, а как очередной шаг в целенаправленном выверенном курсе Канады и Запада в целом на переписывание истории в угоду политической конъюнктуре", - сказал он в ходе пленарного заседания.
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Парламентарий также отметил, что в России чтут своих героев, которые своими жизнями определили победу в Великой Отечественной войне.
"Действия парламента Канады... Грубо нарушили международное право... Они пытались отбелить военных преступников, в частности украинских военнослужащих воинов СС", - добавил Слуцкий.
На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Постпред РФ при ООН в Женеве назвал такую попытку "героизировать нацистских преступников" возмутительной и отметил, что продолжит привлекать внимание мировой общественности на международных площадках к попыткам извратить историю Второй мировой войны и осквернить память всех её жертв.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования престарелого украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
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Госдума РФКанадаРоссияЖенева (город)Леонид Слуцкий (политик)Владимир ЗеленскийДжастин ТрюдоООН
 
 
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