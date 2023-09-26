Слуцкий прокомментировал приглашение эсэсовца в парламент Канады
Слуцкий: ГД не считает приглашение эсэсовца в парламент Канады случайностью
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Госдума рассматривает приглашение 98-летнего Ярослава Хунка в парламент Канады не как случайность, а как целенаправленный шаг, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Кто такой Хунка хорошо знают в той же Канаде и за ее пределами. Мы рассматриваем произошедшее вопиющее событие не как случайность, а как очередной шаг в целенаправленном выверенном курсе Канады и Запада в целом на переписывание истории в угоду политической конъюнктуре", - сказал он в ходе пленарного заседания.
Парламентарий также отметил, что в России чтут своих героев, которые своими жизнями определили победу в Великой Отечественной войне.
"Действия парламента Канады... Грубо нарушили международное право... Они пытались отбелить военных преступников, в частности украинских военнослужащих воинов СС", - добавил Слуцкий.
На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования престарелого украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.