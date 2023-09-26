https://ria.ru/20230926/slovakiya-1898834756.html
Партия Smer может победить на предстоящих выборах в Словакии, показал опрос
Партия Smer может победить на предстоящих выборах в Словакии, показал опрос - РИА Новости, 26.09.2023
Партия Smer может победить на предстоящих выборах в Словакии, показал опрос
Крупная оппозиционная партия Smer, которую возглавляет экс-премьер Словакии Роберт Фицо, может победить на выборах в парламент, получив 18% голосов избирателей, РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T21:45
2023-09-26T21:45
2023-09-26T21:45
словакия
в мире
роберт фицо
петер пеллегрини
focus
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БРАТИСЛАВА, 26 сен - РИА Новости. Крупная оппозиционная партия Smer, которую возглавляет экс-премьер Словакии Роберт Фицо, может победить на выборах в парламент, получив 18% голосов избирателей, следует из опроса агентства Focus, проведенного по заказу словацкого телеканала Markiza. Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября. К участию в них допущены 25 политических объединений: 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, коалициям - не менее 7%. Согласно данным последних опросов, партия Фицо является фаворитом предстоящих выборов в парламент Словакии. Из данных последнего опроса, проведенного агентством Focus перед выборами, за партию Smer могут отдать свои голоса 18% избирателей, за партию Progresivne Slovensko - 16,6%, за партию Hlas, которую возглавляет экс-премьер республики Петер Пеллегрини, могут проголосовать 13,7% избирателей. Всего же в парламент Словакии имеют шансы попасть восемь партий. Опрос проводился в период с 22 по 26 сентября, участие в нем приняли 1017 респондентов.
https://ria.ru/20230327/isk-1861085831.html
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словакия, в мире, роберт фицо, петер пеллегрини, focus
Словакия, В мире, Роберт Фицо, Петер Пеллегрини, Focus
Партия Smer может победить на предстоящих выборах в Словакии, показал опрос
Опрос: оппозиционная партия Smer лидирует на предстоящих выборах в Словакии