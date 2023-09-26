https://ria.ru/20230926/slovakiya-1898758094.html
Экс-премьер Словакии заявил о плачевном состоянии армии из-за помощи ВСУ
Экс-премьер Словакии заявил о плачевном состоянии армии из-за помощи ВСУ - РИА Новости, 26.09.2023
Экс-премьер Словакии заявил о плачевном состоянии армии из-за помощи ВСУ
Словацкая армия находится в плачевном состоянии после отправки вооружений на Украину, заявил глава оппозиционной партии Smer, бывший премьер-министр республики... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:55
2023-09-26T15:55
2023-09-26T16:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
роберт фицо
зрк с-300
миг-29
вооруженные силы украины
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БРАТИСЛАВА, 26 сен — РИА Новости. Словацкая армия находится в плачевном состоянии после отправки вооружений на Украину, заявил глава оппозиционной партии Smer, бывший премьер-министр республики Роберт Фицо в интервью изданию pravda.sk."После всего того, что правительства Матовича, Хегера и Чапутовой отправили на Украину, наша армия в плачевном состоянии. У нас нет боевых самолетов, системы ПВО, не хватает боеприпасов", — сказал политик.По словам Фицо, если его партия победит на парламентских выборах и сможет сформировать правительство, военная помощь Киеву со стороны Братиславы прекратится. В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300, а через год — истребители МиГ-29. Фицо утверждал, что поставки проведены при грубом нарушении конституции республики. Он также критиковал действующие власти за передачу рабочего ПВО. Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября. Согласно данным последних опросов, партия Smer — фаворит голосования.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20230925/slovakiya-1897963369.html
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, словакия, роберт фицо, зрк с-300, миг-29, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Роберт Фицо, ЗРК С-300, МиГ-29, Вооруженные силы Украины
Экс-премьер Словакии заявил о плачевном состоянии армии из-за помощи ВСУ
Фицо: армия Словакии находится в плачевном состоянии после военной помощи Киеву