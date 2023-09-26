https://ria.ru/20230926/slovakiya-1898758094.html

Экс-премьер Словакии заявил о плачевном состоянии армии из-за помощи ВСУ

Экс-премьер Словакии заявил о плачевном состоянии армии из-за помощи ВСУ - РИА Новости, 26.09.2023

Экс-премьер Словакии заявил о плачевном состоянии армии из-за помощи ВСУ

Словацкая армия находится в плачевном состоянии после отправки вооружений на Украину, заявил глава оппозиционной партии Smer, бывший премьер-министр республики... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:55

2023-09-26T15:55

2023-09-26T16:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

словакия

роберт фицо

зрк с-300

миг-29

вооруженные силы украины

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БРАТИСЛАВА, 26 сен — РИА Новости. Словацкая армия находится в плачевном состоянии после отправки вооружений на Украину, заявил глава оппозиционной партии Smer, бывший премьер-министр республики Роберт Фицо в интервью изданию pravda.sk."После всего того, что правительства Матовича, Хегера и Чапутовой отправили на Украину, наша армия в плачевном состоянии. У нас нет боевых самолетов, системы ПВО, не хватает боеприпасов", — сказал политик.По словам Фицо, если его партия победит на парламентских выборах и сможет сформировать правительство, военная помощь Киеву со стороны Братиславы прекратится. В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300, а через год — истребители МиГ-29. Фицо утверждал, что поставки проведены при грубом нарушении конституции республики. Он также критиковал действующие власти за передачу рабочего ПВО. Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября. Согласно данным последних опросов, партия Smer — фаворит голосования.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230925/slovakiya-1897963369.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, словакия, роберт фицо, зрк с-300, миг-29, вооруженные силы украины