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Массовая драка с топором и пистолетом в Уфе стала поводом для нового дела
Массовая драка с топором и пистолетом в Уфе стала поводом для нового дела - РИА Новости, 26.09.2023
Массовая драка с топором и пистолетом в Уфе стала поводом для нового дела
Следователи возбудили дело о покушении на убийство после массовой драки на почве ревности на одном из рынков Уфы, где в ход шли топор и пистолет, сообщили в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:01
2023-09-26T16:01
2023-09-26T16:01
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УФА, 26 сен – РИА Новости. Следователи возбудили дело о покушении на убийство после массовой драки на почве ревности на одном из рынков Уфы, где в ход шли топор и пистолет, сообщили в СУСК по Башкирии. Ранее в пресс-службе башкирской полиции РИА Новости сообщали, что несколько мужчин устроили массовую драку из-за девушки на территории одного из рынков города. В результате конфликта есть пострадавшие, одного увезли в больницу с травмой головы. Двух зачинщиков задержали и возбудили в их отношении уголовное дело о хулиганстве. Кроме того, судя по релизу, СУСК по региону в отношении одного из задержанных, 31-летнего мужчины, возбудило дело о покушении на убийство двух и более лиц. По данным башкирского управления СК РФ, драка произошла в понедельник на торговой базе на улице Садовая. "По предварительной версии, поводом для конфликта стали противоречия между двумя мужчинами на почве ревности к одной женщине. В ходе массовой драки подозреваемый, вооружившись топором, нанес им несколько ударов по голове и другим частям тела двум мужчинам 28 и 32 лет, которые были доставлены в больницу. Также после драки за медицинской помощью обратились и другие участники конфликта", - говорится в релизе. В ведомстве добавили, что участниками драки стали иностранцы. "В ходе расследования будут проверены правовые основания пребывания иностранных граждан на территории России, а также процедура получения гражданства участниками конфликта", - добавили в СК.
https://ria.ru/20230926/sk-1898683047.html
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происшествия, уфа, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфа, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Массовая драка с топором и пистолетом в Уфе стала поводом для нового дела
СК: возбуждено дело о покушении на убийство после драки на рынке Уфы
УФА, 26 сен – РИА Новости.
Следователи возбудили дело о покушении на убийство после массовой драки на почве ревности на одном из рынков Уфы, где в ход шли топор и пистолет, сообщили в СУСК
по Башкирии.
Ранее в пресс-службе башкирской полиции РИА Новости сообщали, что несколько мужчин устроили массовую драку из-за девушки на территории одного из рынков города. В результате конфликта есть пострадавшие, одного увезли в больницу с травмой головы. Двух зачинщиков задержали и возбудили в их отношении уголовное дело о хулиганстве.
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Кроме того, судя по релизу, СУСК по региону в отношении одного из задержанных, 31-летнего мужчины, возбудило дело о покушении на убийство двух и более лиц.
По данным башкирского управления СК РФ
, драка произошла в понедельник на торговой базе на улице Садовая.
"По предварительной версии, поводом для конфликта стали противоречия между двумя мужчинами на почве ревности к одной женщине. В ходе массовой драки подозреваемый, вооружившись топором, нанес им несколько ударов по голове и другим частям тела двум мужчинам 28 и 32 лет, которые были доставлены в больницу. Также после драки за медицинской помощью обратились и другие участники конфликта", - говорится в релизе.
В ведомстве добавили, что участниками драки стали иностранцы.
"В ходе расследования будут проверены правовые основания пребывания иностранных граждан на территории России, а также процедура получения гражданства участниками конфликта", - добавили в СК.
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