https://ria.ru/20230926/sk-1898759013.html

Массовая драка с топором и пистолетом в Уфе стала поводом для нового дела

Массовая драка с топором и пистолетом в Уфе стала поводом для нового дела - РИА Новости, 26.09.2023

Массовая драка с топором и пистолетом в Уфе стала поводом для нового дела

Следователи возбудили дело о покушении на убийство после массовой драки на почве ревности на одном из рынков Уфы, где в ход шли топор и пистолет, сообщили в... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T16:01

2023-09-26T16:01

2023-09-26T16:01

происшествия

уфа

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

УФА, 26 сен – РИА Новости. Следователи возбудили дело о покушении на убийство после массовой драки на почве ревности на одном из рынков Уфы, где в ход шли топор и пистолет, сообщили в СУСК по Башкирии. Ранее в пресс-службе башкирской полиции РИА Новости сообщали, что несколько мужчин устроили массовую драку из-за девушки на территории одного из рынков города. В результате конфликта есть пострадавшие, одного увезли в больницу с травмой головы. Двух зачинщиков задержали и возбудили в их отношении уголовное дело о хулиганстве. Кроме того, судя по релизу, СУСК по региону в отношении одного из задержанных, 31-летнего мужчины, возбудило дело о покушении на убийство двух и более лиц. По данным башкирского управления СК РФ, драка произошла в понедельник на торговой базе на улице Садовая. "По предварительной версии, поводом для конфликта стали противоречия между двумя мужчинами на почве ревности к одной женщине. В ходе массовой драки подозреваемый, вооружившись топором, нанес им несколько ударов по голове и другим частям тела двум мужчинам 28 и 32 лет, которые были доставлены в больницу. Также после драки за медицинской помощью обратились и другие участники конфликта", - говорится в релизе. В ведомстве добавили, что участниками драки стали иностранцы. "В ходе расследования будут проверены правовые основания пребывания иностранных граждан на территории России, а также процедура получения гражданства участниками конфликта", - добавили в СК.

https://ria.ru/20230926/sk-1898683047.html

https://ria.ru/20230926/rebenok-1898743011.html

уфа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа, россия, следственный комитет россии (ск рф)