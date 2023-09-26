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Американские беспилотники семь раз нарушили воздушное пространство Сирии - РИА Новости, 26.09.2023
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22:04 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/siriya-1898836820.html
Американские беспилотники семь раз нарушили воздушное пространство Сирии
Американские беспилотники семь раз нарушили воздушное пространство Сирии - РИА Новости, 26.09.2023
Американские беспилотники семь раз нарушили воздушное пространство Сирии
Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки семь раз нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T22:04
2023-09-26T22:04
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки семь раз нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано семь случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений двумя парами истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - сказал Кулить на брифинге. Он отметил, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии. За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ): в провинциях Идлиб и Латака - по два обстрела, в провинции Алеппо - один, добавил Кулить.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230621/siriya-1879537488.html
https://ria.ru/20230904/siriya-1894129760.html
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в мире, сирия, сша, эт-танф, f-16
В мире, Сирия, США, Эт-Танф, F-16
Американские беспилотники семь раз нарушили воздушное пространство Сирии

ЦПВС: США в Сирии за сутки 7 раз нарушила протоколы деконфликтации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМечеть в окрестностях Хомса
Мечеть в окрестностях Хомса - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мечеть в окрестностях Хомса. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки семь раз нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано семь случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений двумя парами истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - сказал Кулить на брифинге.
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Он отметил, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ): в провинциях Идлиб и Латака - по два обстрела, в провинции Алеппо - один, добавил Кулить.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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