https://ria.ru/20230926/shkoly-1898753521.html

Бречалов: на безопасность школ в Удмуртии направили два миллиарда рублей

Бречалов: на безопасность школ в Удмуртии направили два миллиарда рублей - РИА Новости, 26.09.2023

Бречалов: на безопасность школ в Удмуртии направили два миллиарда рублей

На безопасность школ Удмуртии в 2023 году направили 2 миллиарда рублей, заявил глава региона Александр Бречалов, выступая перед депутатами госсовета республики. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:37

2023-09-26T15:37

2023-09-26T15:37

удмуртская республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876874114_0:83:1680:1028_1920x0_80_0_0_6a8df3f36433472d483f078a8a157a7e.jpg

УФА, 26 сен – РИА Новости. На безопасность школ Удмуртии в 2023 году направили 2 миллиарда рублей, заявил глава региона Александр Бречалов, выступая перед депутатами госсовета республики. "В Удмуртии более 1,5 тысячи объектов образования. На сегодняшний день мы смогли полностью решить ряд задач, связанных с обеспечением безопасности: все организации оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии, видеонаблюдением. Все объекты с 1-й по 3-ю категорию обеспечены охраной частными охранными предприятиями. Средства на ЧОПы предусмотрены на весь бюджетный цикл с 2023 по 2025 годы", – сказал Александр Бречалов. Глава региона также отметил, что во всех организациях внедрены алгоритмы действий при различных угрозах, проводятся регулярные тренировки с силовыми структурами. "Достаточно ли этого? Конечно, нет. Несмотря на принятые меры, остаются нерешенными ряд проблем: контрольно-пропускные пункты на объектах 1-й категории, автономные системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, системы охранной сигнализации и ремонты ограждений. На все эти направления мы постепенно изыскиваем дополнительные средства", – добавил глава республики. По его словам, до конца 2023 года в 18 образовательных организациях республики планируется установка контрольно-пропускных пунктов, а также систем голосового оповещения при чрезвычайных ситуациях в 905 объектах образования. "В общей сложности на мероприятия по безопасности образовательных организаций из бюджета республики в 2023 году направлено 1,89 млрд рублей. 150 млн рублей выделено на антитеррористическую защищенность объектов из муниципальных бюджетов и других источников. Общий объем финансирования составит более 2 млрд рублей", - добавил Бречалов.

https://ria.ru/20230926/pamyat-1898690373.html

https://ria.ru/20230925/diztoplivo-1898464600.html

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)