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Бречалов: на безопасность школ в Удмуртии направили два миллиарда рублей - РИА Новости, 26.09.2023
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Удмуртская Республика
 
15:37 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/shkoly-1898753521.html
Бречалов: на безопасность школ в Удмуртии направили два миллиарда рублей
Бречалов: на безопасность школ в Удмуртии направили два миллиарда рублей - РИА Новости, 26.09.2023
Бречалов: на безопасность школ в Удмуртии направили два миллиарда рублей
На безопасность школ Удмуртии в 2023 году направили 2 миллиарда рублей, заявил глава региона Александр Бречалов, выступая перед депутатами госсовета республики. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:37
2023-09-26T15:37
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 26 сен – РИА Новости. На безопасность школ Удмуртии в 2023 году направили 2 миллиарда рублей, заявил глава региона Александр Бречалов, выступая перед депутатами госсовета республики. "В Удмуртии более 1,5 тысячи объектов образования. На сегодняшний день мы смогли полностью решить ряд задач, связанных с обеспечением безопасности: все организации оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии, видеонаблюдением. Все объекты с 1-й по 3-ю категорию обеспечены охраной частными охранными предприятиями. Средства на ЧОПы предусмотрены на весь бюджетный цикл с 2023 по 2025 годы", – сказал Александр Бречалов. Глава региона также отметил, что во всех организациях внедрены алгоритмы действий при различных угрозах, проводятся регулярные тренировки с силовыми структурами. "Достаточно ли этого? Конечно, нет. Несмотря на принятые меры, остаются нерешенными ряд проблем: контрольно-пропускные пункты на объектах 1-й категории, автономные системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, системы охранной сигнализации и ремонты ограждений. На все эти направления мы постепенно изыскиваем дополнительные средства", – добавил глава республики. По его словам, до конца 2023 года в 18 образовательных организациях республики планируется установка контрольно-пропускных пунктов, а также систем голосового оповещения при чрезвычайных ситуациях в 905 объектах образования. "В общей сложности на мероприятия по безопасности образовательных организаций из бюджета республики в 2023 году направлено 1,89 млрд рублей. 150 млн рублей выделено на антитеррористическую защищенность объектов из муниципальных бюджетов и других источников. Общий объем финансирования составит более 2 млрд рублей", - добавил Бречалов.
https://ria.ru/20230926/pamyat-1898690373.html
https://ria.ru/20230925/diztoplivo-1898464600.html
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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Бречалов: на безопасность школ в Удмуртии направили два миллиарда рублей

Бречалов: на безопасность школ в Удмуртии направили два миллиарда рублей

© Центр территориального развития УдмуртииКонцепция благоустройства общественного пространства в Удмуртии
Концепция благоустройства общественного пространства в Удмуртии
© Центр территориального развития Удмуртии
Концепция благоустройства общественного пространства в Удмуртии. Архивное фото
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УФА, 26 сен – РИА Новости. На безопасность школ Удмуртии в 2023 году направили 2 миллиарда рублей, заявил глава региона Александр Бречалов, выступая перед депутатами госсовета республики.
"В Удмуртии более 1,5 тысячи объектов образования. На сегодняшний день мы смогли полностью решить ряд задач, связанных с обеспечением безопасности: все организации оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии, видеонаблюдением. Все объекты с 1-й по 3-ю категорию обеспечены охраной частными охранными предприятиями. Средства на ЧОПы предусмотрены на весь бюджетный цикл с 2023 по 2025 годы", – сказал Александр Бречалов.
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Глава региона также отметил, что во всех организациях внедрены алгоритмы действий при различных угрозах, проводятся регулярные тренировки с силовыми структурами.
"Достаточно ли этого? Конечно, нет. Несмотря на принятые меры, остаются нерешенными ряд проблем: контрольно-пропускные пункты на объектах 1-й категории, автономные системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, системы охранной сигнализации и ремонты ограждений. На все эти направления мы постепенно изыскиваем дополнительные средства", – добавил глава республики.
По его словам, до конца 2023 года в 18 образовательных организациях республики планируется установка контрольно-пропускных пунктов, а также систем голосового оповещения при чрезвычайных ситуациях в 905 объектах образования.
"В общей сложности на мероприятия по безопасности образовательных организаций из бюджета республики в 2023 году направлено 1,89 млрд рублей. 150 млн рублей выделено на антитеррористическую защищенность объектов из муниципальных бюджетов и других источников. Общий объем финансирования составит более 2 млрд рублей", - добавил Бречалов.
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